Dora je gotova, dakle - počelo je odbrojavanje do Eurosonga u Torinu! Organizatori su prije nekoliko dana predstavili impresivnu pozornicu na kojoj će se predstaviti izvođači iz čak 43 zemlje. Polufinalne večeri održat će se 10. i 12. svibnja, a veliko finale s 25 najboljih na rasporedu je 14. svibnja u olimpijskoj areni Pala Olimpico u kojoj je tijekom Zimskih olimpijskih igara 2006. održan turnir u hokeju na ledu.

Proslavljena talijanska pjevčica Laura Pausini, TV voditelj Alessandro Cattelan i pjevač Mika, vodit će vas kroz gala večer.

Čini se da će naša Mia Dimšić sa svojom pjesmom "Guilty Pleasure" imati težak posao, s obzirom da će se, prema trenutno dostupnim informacijama, boriti protiv Latvijaca koji pjevaju o vegetarijanstvu, Norvežana koji pjevaju o gladnom vuku i bananama te Moldavaca koji na pozornicu donose sve moguće instrumente - od bas gitare do harmonike. Idemo malo baciti pogled na poznate kandidate.

Latvija pjeva o kobasicama i salati

Citi Zēni, vesela šestorka iz Latvije u Torinu će nam dati pravu lekciju o zdravoj hrani. Uz moćnu koreografiju u kojoj skaču i rade špagu, pjevaju o reciklaži, kobasicama i vege jelima.

Moldavija je ponovno - Moldavija

Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov sastav je koji će ovu zemlju predstavljati na Eurosongu po treći put. Uz violončelo, vioninu, harmoniku, bubnjeve i gitare, pjevat će o vlaku. Mnogi su forumaši komentirali kako je zaprvao jako lijepo, u mnoštvu engleskih pjesama, na Eurosongu vidjeti tradicionalnu pjesmu.

Albanija ima jednu od najboljih koreografija

Ronela Hajati albanska je pjevačica iz Tirane koja je za svoj nastup na Eurosongu, čini se, angažirala cijelu plesnu skupinu. Divlji ples i impozantni kostimi dio su njihova nastupa i u Torinu.

Norvežani na pozornicu dovode gladnog vuka

"Prije nego što taj vuk pojede moju baku, daj mu bananu", poručuju norveški predstavnici Subwoolfer. Opake maske u kombinaciji pomalo bizarnih stihova čine se kao stvoreni za Eurosong publiku. Čak im i kladionice daju visoko 6. mjesto.

Litva na Eurosong šalje moderni pop

Monika Liu iz Litve nastupit će s pjesmom "Sentimentai". Sudeći po komentarima, brojni su - kao što je slučaj i s Moldavijom - oduševljeni činjenicom da će čuti litvanski jezik.

U Torino stiže i bugarski Foo Fighters

Intelligent Music Project u Torinu stižu s pjesmom "Intention". Dio forumaša govori kako je ovogodišnja izvedba previše nalik prošlogodišnjoj pobjedničkoj pjesmi te zbog toga nema šansu za dobar plasman, a dio tvrdi da je bend zapravo bugarski Foo Fighters te kako imaju velike šanse za finalu večer.

Crna Gora ima lijek za cijelu Europu

Ove godine će Crnu Goru na Eurosongu predstavljati Vladana Vučinić.

“Slomila me nedavna tragedija koja se dogodila u mojoj obitelji. Pjesma je nekim neopisivim čudom samo “izletjela” iz mene i mogu slobodno reći da je ona ništa drugo do moje srce razbijeno u sitne komadiće, pretvoreno u glazbu i riječi. To je sve što za sada mogu otkriti… i ono što sigurno znam je da će ova pjesma zaživjeti u srcima ljudi, a uz to se nadam da će imati i značajan efekt na njih širom svijeta, u ovim teškim vremenima za sve nas”, napisala je Vučinić o pjesmi "Breath", no crnogorski forumaši nisu baš oduševljeni.

"Pjeva pod zastavom zemlje po kojoj pljuje", "Odustanite od Eurovizije. Bacanje novca", "Ako nas ti predstavljaš, sigurno ćemo biti na zavidnom, zadnjem mjestu", "Ni na svadbe je ne zovu", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.