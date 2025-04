Meri Goldašić o tamnoj strani influencinga i beauty trikovima: 'Neću lagati, teško je'

Čak 70 posto Hrvata ima barem jedan profil na društvenim mrežama, a prema istraživanjima, na njima u prosjeku provodimo nešto više od dva sata dnevno. Generacija Z sve rjeđe koristi Google za traženje informacija – njihov primarni izvor postaje TikTok. U vremenu kad je informacija dostupna svima i odmah, postavlja se pitanje: kome i čemu vjerovati?

O toj temi voditeljica Nikolina Pišek je u trećoj epizodi MagNeta, u nedjelju od 15.50 sati na RTL-u, razgovarala s jednom od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Meri Goldašić.

"Mislim da je tema o kojoj pričamo važna, pa se osjećam odgovorno podijeliti svoja razmišljanja. Kad sam počinjala, nitko ne bi vjerovao da ću za tri godine imati toliko pratitelja, pregleda i toliku odgovornost. Imala sam već ozbiljnih godina u tom trenutku i nisam išla u to olako. Danas definitivno osjećam odgovornost – često 'dižem ručnu' kad je riječ o određenim objavama ili temama, jer sam svjesna da bi mogle izazvati pomutnju", poručila je Meri.

Foto: RTL

Na pitanje koje su to teme koje je natjeraju na dodatni oprez, Meri otkriva:

"Na početku sam dosta pričala o muško-ženskim odnosima – iz perspektive jedne povrijeđene žene. I to je rezoniralo. Moja publika bila je 80 posto žena, 20 posto muškaraca, što mi je tada bio idealan prostor za iskrenu priču o muškarcima, bez filtera. No, nakon mog sudjelovanja u jednoj TV emisiji, broj muških pratitelja se povećao. Tada sam shvatila da moram uzeti u obzir i njihovu stranu – ne želim povrijediti nekoga tko to ne zaslužuje."

Kompromisi su u takvom poslu gotovo neizbježni, no Meri je odlučila ostati vjerna sebi, bez obzira na cijenu.

"U jednom trenutku sam morala birati – biti manje autentična i ići niz dlaku publici koja mi možda nije ni zanimljiva, ili ostati dosljedna sebi i trpjeti posljedice. Ja sam odabrala ovo drugo. Pojačala sam psihoterapije, brišem komentare, blokiram ljude koje bih blokirala i u stvarnom životu. Neću lagati, teško je – ali vjerujem da se vrijedi boriti za ono u što vjerujem."

Savjeti i beauty trikovi

S obzirom na njezino iskustvo i brojnu publiku, nameće se pitanje – usuđuje li se Meri Gold nekome dati osobni savjet?

"To nosi strašno veliku odgovornost, pogotovo zato što ja ne znam kakav muškarac sjedi preko puta žene kojoj se ja obraćam i koliko je daleko on spreman ići ako nije po njegovoj volji. Tako da to snosi… Ne samo ja, ne znam odgovornost prema toj ženi koliko zamišljam – možda i kolateralne žrtve u cijelom tom procesu, odnosno djecu. Biram pričati isključivo iz svog iskustva. Uvijek to volim naglasiti. Volim naglasiti kakav je moj bivši suprug bio u tom cijelom procesu kako bi možda ljudi koji nemaju slična iskustva znali kome ja zapravo dajem savjete. Ne bih ih davala. Mislim da je to opasno. U tim situacijama kad pričamo o nekakvim ‘live’ situacijama… Recimo, mlada cura – dečko te vara. Ja ću bez zadrške reći: 'Ostavi ga'.. Ne znači to da sam manje autentična, samo znači da sam svjesna posljedica koje moj savjet može nekom ostaviti na život."

"Pa ja bih savjetovala svima da gledaju tko im daje informaciju i da se pitaju žele li čuti informaciju o, recimo, mentalnom zdravlju, od osobe koja apsolutno nije školovana niti stručna po tom pitanju – ili bi možda radije pratili profile koje vode stručne osobe, profesori psihologije itd. Pa onda radije pratili te profile, nego možda analizirali živote influencera i mislili da, ako pokušaju poslušati naš savjet, da će doći možda do pozicije u životu do koje bi htjeli doći."

Foto: RTL

No osim ozbiljnih tema, Meri se osvrnula i na beauty trikove koje je pokupila putem društvenih mreža.

"Beauty trikovi koje sam ja naučila? Zapravo, sve se svodi na proizvode koje koristim. Tako da zapravo najbitniji beauty trik – ja sam mislila da sam strašno masna, da mi se koža sjaji konstantno upravo radi viška masti. Zapravo sam naučila da je najbitnija hidratacija i da se zato upravo masti. Tako da koristim serum za hidrataciju, pijem puno vode i sve ostalo. Iskreno da ti kažem, ništa mi dugoročno nije nešto što mogu provesti u svakodnevnom životu. Tako da mijenjam. Ima svega, brzo se mijenjaju trendovi, a ja nastojim biti top."

Prisjetila se i jednog beauty trika koji je postao dio njezine rutine.

"Pa ja sam zapravo… evo sad sam se sjetila – maske za lice, Gua Sha, gel što se stavlja ispod očiju… zapravo je sve puno bolje kad se drži u frižideru. To je jedan trik koji sam ja počela primjenjivati. Tako da… samo je pitanje dana kad ću zabunom majonezu uzeti umjesto maske ili tako nešto, da vidiš", poručila je kroz smijeh.

