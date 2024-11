Poznatu influencericu napali jer je smršavila 20 kilograma: 'Počni se hraniti'

Domaća influencerica Meri Goldašić, poznata po svojim objavama o prehrani, vježbanju i modi, nedavno je podijelila osobnu priču o suočavanju s kritikama na račun svog izgleda. Naime, nakon što je smršavila 20 kilograma, Meri se našla na meti negativnih komentara, koji su, prema njenim riječima, prešli granicu dobrog ukusa.

"Ovo doživljavam prvi put u svom životu, da mi netko govori: 'Premršava si', 'Počni se hraniti' i da mi netko govori da mi noge izgledaju kao štapovi za golf", priznala je u videu podijeljenom na društvenim mrežama.

S visinom od 170 centimetara i 62 kilograma, Meri ističe kako se njena trenutna težina nalazi unutar normalnog raspona prema "Body Mass Indexu" (BMI).

"Ovo je moje tijelo, ovo nije alarmantno, ovo je tijelo osobe koja je imala 20 kilograma više i koja je rodila dvoje djece. Iskreno, samo mislim da ste vi nekulturne seljačine, a da ja imam normalno žensko tijelo kao i svaka druga žena na ovom svijetu", poručila je.

Naglasila je kako problem nije samo u osobnim napadima na nju, već i u štetnom utjecaju takvih komentara na druge osobe.

Foto: Instagram Meri Goldašić

"Zabrinjava me što se takvi komentari stalno ponavljaju na mojim objavama i onda će to netko pročitati tko ima problem s dobivanjem kilograma i osjećat će se loše. To morate prestati raditi jer je stvarno, stvarno ružno", upozorila je.

Osim negativnih, našlo se i mnoštvo pozitivnih komentara koji su pohvalili njezin sadašnji izgled te istaknuli kako je najbitnije da se osjeća dobro u svojoj koži.

