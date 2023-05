Nakon što se suočila s gubitkom voljene kćerke Ivane, 2. lipnja 2021. godine, koja je preminula u 45.godini života, glazbena diva Meri Cetinić (69) sad se suočila s još jednim velikim gubitkom.

Naime, kako je napisala na svom Facebook profilu, preminuo je njen brat Ante (Antun) Cetinić, koji je također bio glazbenik.

"In memoriam - Ante (Antun) Cetinić (25. travanj 1948.- 14. svibanj 2023.)

Dragi prijatelji, danas je u Nizozemskoj preminuo moj brat Ante, nakon kratke i teške bolesti. Veliki glazbenik, najveći kojeg sam poznavala, multiinstrumentalist, aranžer, producent, snimatelj, basist, skladatelj. Puno smo radili zajedno, snimio je i producirao mojih prvih najuspješnijih 5 albuma, kod njega sam snimala i on je svirao i aranžirao U prolazu, Lastavicu, Ja sam žena, Živjela ljubav… Njegova je prekrasna skladba Mornareva žena… Po njegovoj želji bit će sahranjen u Blatu na Korčuli, javit ću datum za sve one koji su ga poznavali i poštovali kao vrhunskog glazbenika. Dragi brate Tonči, hvala ti za sve, tvoja glazba ostat će zapisana za sva vremena! Počivaj u miru Božjem, vječna svjetlost svjetlila tebi!" napisala je Cetinić na svom Facebook profilu i podijelila slike kojima se prisjetila svog brata.

Tužnu vijest podijelila je na Facebooku

Podsjetimo, Ivana Burić, kći Meri Cetinić preminula je u bolnici u Splitu nakon duge i teške bolesti, a emotivna pjevačica tužnu je vijest tada s pratiteljima podijelila na Facebooku.

"S neizmjernom boli javljam da je moja ljubljena kći Ivana Burić preminula jučer u KBC-u Split u 45. godini. Bila si moj dragulj, tvoja prekrasna poetska duša, puna ljubavi i nježnosti, veliki glazbeni talent, humor… činile su naš život sretnim, prepun ljubavi… Opaka bolest je prijetila, ali smo je savladavale zajedno… Ovaj put je bila jača, nismo uspjele, sunce moje i dragi Bog te je uzeo k sebi u svoj zagrljaj, prema nebeskim visinama, zvijezdama… a tvojoj neutješnoj majci ostavio najdublju tugu… Tvoje stotine puta ponavljano: 'Mami, I love you' odzvanjat će u mom srcu zauvijek! Počivaj u miru Božjem, najdraža moja Ivi…", napisala je naša glazbena diva tada na Facebooku.

Meri je Ivanu odgojila kao samohrana majka i bila je sretna što je Ivana odabrala glazbu kao svoj poziv i što su imale priliku surađivati i često je isticala koliko su povezane i kako se dobro slažu. Zajedno su 2014. godine izdale i album "Dozvoli mi". "Nije bilo lako uskladiti pjevačku karijeru s majčinskom zato što sam oduvijek bila jako aktivna. Moj poziv traži bezbrojna putovanja, puno rada i vježbanja. No Ivana je rano prihvatila takav način života, na neki način je i ona sazrijevala i upijala tu umjetnost", ispričala je Meri u jednom intervjuu.