Menadžer Akija Rahimovskog, Damir Osredečki za Slobodnu Dalmaciju otkrio je kako je Akijev sin, glazbenik Kristijan Rahimovski posljednjih dana predosjećao da zdravstveno stanje njegova oca nije najbolje. Kaže to njegov menadžer.

"Kristijan se jako loše osjeća, sada nije u stanju razgovarati. Gotovo svaki dan čuo bi se s Akijem, prije tri dana mi je rekao da je u strahu za oca, jer je vidio da nije dobro", rekao je Damir te nadodao "Akiju je jutros naglo pozlilo, odmah su ga odvezli u bolnicu u Novom Mestu, gdje je živio sa suprugom i dvogodišnjom kćerkicom. Nažalost, ubrzo je preminuo. Ne znamo još točno što se dogodilo, nisu nam rekli, ali pretpostavljamo da je srce u pitanju. Posljednjih se dana dosta loše osjećao. Imao je i problema s kralježnicom, zbog čega je Parni valjak odgađao koncerte. Osim toga, prebolio je i koronu, a ugrađeno mu je bilo i šest stentova na srce. Sve je to učinilo svoje, nažalost", otkrio je.

'Mislio sam da je to neka grozna šala. Sreo sam ga u četvrtak. Bio je dobro...'

Vijest o smrti legendardnog glazbenika odjeknula je cijelim Balkanom, a vijest je posebice šokirala njegovog kolegu, Fedora Boića, koji se prije dva dana susreo s njim u Zagrebu.

"Kada sam čuo da je Aki preminuo mislio sam da je to neka grozna šala, laž. Jer, sreo si ga u četvrtak u Zagrebu i pričao s njim. Bio je dobro raspoložen, nasmijan, veseo. Pričali smo o njegovim leđima, rekao je da je sve OK, da je dobro, da je došao u Zagreb obaviti nešto. Nismo dugo pričali, žurio je dalje. I onda... Akija znam kako bi se reklo, oduvijek", otkriva glazbenik.

"On je sigurno bio najveći majstor pozornice kod nas, fantastično je komunicirao je s publikom, na koncertima je nosio je cijeli bend. Nije bilo boljeg frontmana na pozornici od njega. Gledao sam ga u Areni, prije par godina, radili su unplugged koncert i to je bilo doista na svjetskom nivou. A pritom Aki nije imao 30 godina i ludovao po sceni, nego je to radio gospodski. I naravno imao je taj svoj posebni glas. Bio je veliki pjevač i veliki majstor. Bio je i dobar čovjek, uvijek nasmijan i po tome ću ga pamtiti", rekao je Boić za Jutarnji list.

Zasad još nije poznato kad će biti sahrana i gdje će omiljeni pjevač svih generacija biti pokopan.