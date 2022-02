Suvari u svojoj knjizi prepričava "čudnu" glumačku vježbu koju su ona i Spacey radili na snimanju Američke ljepotice. Prije nego što su njihovi likovi zajedno snimili intimnu scenu, “Kevin me odveo u malu sobu s krevetom i legli smo jedno do drugog, a ja sam bila okrenuta prema njemu dok me on lagano držao”, piše ona. “Ležati tamo s Kevinom bilo je čudno i jezivo, ali i mirno i spokojno... Nisam bila sigurna je li Kevin zainteresiran za mene ili ne. Moja glava je odmah otišla na to mjesto, a nisam znala dokle će ići niti kako ću reagirati ako ode tamo. Ali nije.”