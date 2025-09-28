Melania Trump predstavila božične ukrase s ugraviranim potpisom: 'Zbog ljubavi prema domovini'

Prva dama SAD-a, Melania Trump (55), za ove blagdane je odlučila spojiti patriotizam i poduzetništvo – predstavila je ekskluzivnu liniju božićnih ukrasa pod nazivom "Kolekcija 250", povodom skorog obilježavanja 250. obljetnice američke nezavisnosti.

Foto:

Radi se o šest limitiranih ukrasa za božićno drvce, ručno izrađenih u Sjedinjenim Američkim Državama, a svaki primjerak dolazi s ugraviranim potpisom Melanije Trump. Kupci imaju mogućnost dodatne personalizacije u obliku digitalnog kolekcionarskog dodatka (tzv. NFT).

Ukrasi se mogu naručiti putem web stranice usamemorabilia.com, a cijena im se kreće između 75 i 90 američkih dolara. Melania je istaknula kako je kolekcija nastala iz njezine duboke ljubavi prema domovini.

Donald Trump (79) već godinama vodi vlastitu internetsku trgovinu na kojoj nudi širok asortiman proizvoda – od odjeće i modnih dodataka, do kućnog tekstila i suvenira s logom "Trump" ili nazivom rezidencije Mar-a-Lago.

Ponuda uključuje sve, od kultnih crvenih kapa s MAGA natpisom, do golf opreme, svijeća, kuhinjskih dodataka, pa čak i proizvoda za djecu. Brendirani stil, čini se, ostaje središnji dio Trumpove poslovne strategije.

