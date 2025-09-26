Čitač s usana otkrio što se stvarno dogodilo između Melanije i Trumpa: 'Pogledaj me, Donalde!'

Ako je suditi prema tumačenju čitača s usana, ono što je izgledalo kao žestoka svađa između američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegove supruge Melanije, snimljena kamerom ispred Bijele kuće, zapravo je bila živahna rasprava o kvaru pokretnih stepenica kada su stigli u sjedište UN-a.

Podsjetimo, viralna je postala snimka na kojoj Trump prstom upire u Melaniju, koja odmahuje glavom. Sve se događalo u helikopteru Marine One koji je slijetao u srijedu navečer, a njihova se rasprava vidjela kroz prozore.

"Prema mom tumačenju, ne mislim da se Donald Trump obrušavao na Melaniju Trump – već na smicalice u UN-u", rekao je za Daily Mail čitač s usana Jeremy Freeman, a prenosi New York Post.

"Bilo je nevjerojatno. Kako to možeš učiniti?", rekao je Trump - uvjeren je Freeman.

"Donalde, pogledaj me", odgovorila mu je Melania prije nego što su sišli s helikoptera i prošli travnjakom držeći se za ruke.

"Nevjerojatno je da Melania i ja nismo pali licem naprijed na oštre rubove ovih čeličnih stepenica", kasnije je Trump objavio na internetu o incidentu. "Samo smo se oboje čvrsto držali za rukohvat, inače bi to bila katastrofa", dodao je.

