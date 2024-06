Bivša prva dama Melania Trump (54) ne planira cijelo vrijeme boraviti u Bijeloj kući u slučaju da Donald Trump (78) pobijedi na predsjedničkim izborima. Izvor za Page six otkrio je da Melania ne planira obnašati dužnost prve dame s punim radnim vremenom, a smatra se da je glavni razlog odlazak njihovog sina Barrona (18) na fakultet.

Naime, njemu će trebati dodatna prilagodba s obzirom na to da će studirati u New Yorku.

"Barron nikad prije nije bio potpuno sam. Melania želi biti blizu jer je brucoš na fakultetu i potencijalno sin predsjednika u pretežno demokratskom gradu. Nju brine i reakcija u njegovoj školi zbog Barronove uvijek prisutne tajne službe koju će dobiti ako mu otac postane predsjednik", rekao je izvor blizak obitelji.

Melania je vrlo zaštitnička majka te je čak odbacila ideju da Barron služi kao delegat Floride, čime bi on prvi put bio izravno uključen u politiku.

"Ona se osjeća sigurno u New Yorku te u Trump Toweru, a to je Barronov dom. Zato želi da on ide u školu u New Yorku. Ona može pružiti i emocionalnu i fizičku podršku svojom blizinom", rekao je izvor.

Prije sedam godina bivša prva dama je odgađala i useljenje u Bijelu kuću s ciljem pružanja sinu nesmetan završetak školovanja.

Izvor dodaje da je Donald blizak Barronu, no neće mu se moći previše posvetiti za vrijeme predsjedanja Amerikom. Pristao je na odluku svoje supruge i smatra da će se s njom poistovjetiti roditelji i majke diljem svijeta.

"Donald vjeruje Melaniji da će odgojiti njihova sina na isti način na koji je vjerovao Ivani da odgaja njihovu djecu", dodao je izvor.

Podsjetimo, Donald ima još četvero djece koje je dobio s manekenkom Ivanom Trump te glumicom Marlom Maples.

