Bivša prva dama Sjedinjenih Američkih Država, Melania Trump (51), ima sestru s kojom je jako bliska. Osim što Melania svoju sestru Ines Knauss (54) godinama vješto skriva, ona je jedan od razloga zašto je prva dama odgodila svoj prelazak iz New Yorka u Bijelu kuću.

Melania uporno odbila pričati o sestri

Kada je njezin suprug, Donald Trump, preuzeo dužnost 2017., prva dama Melania Trump odgodila je preseljenje u Washington DC i Bijelu kuću. Iako je naširoko kružilo da je Melania čekala do kraja školske godine svog sina Barrona, također se mislilo da je njezina starija sestra možda igrala ulogu u njezinoj želji da ostane u New Yorku.

Ines Knauss je starija sestra prve dame koja je godinama ispod radara. 54-godišnjakinja živi u stanu u vlasništvu Trumpa, u zgradi na Upper East Sideu u kojoj su također živjeli Jared Kushner i Ivanka Trump.

Samo nekoliko kratkih blokova dalje, točnije četiri, nalazi se Trump Tower, gdje su prva dama i Barron živjeli u penthouseu. Filantropica iz Palm Beacha Audrey Gruss rekla je za New York Post da su sestre "vrlo bliske".

Upoznala je Ines na prikupljanju sredstava za njujorški Boys' Club u Mar-a-Lagu 2005. gdje ju je, kako kaže, Ines iznenadila kreativnošću i "divnom osobnošću".

Ines je na svom Facebooku objavila starije fotografije svoje slavne sestre, poput ove dvije s početka 1990-ih.

Melania i Ines kćeri su Viktora Knaussa, prodavača automobila, a odrasle su u malom slovenskom mjestu Sevnica. Početkom 90-ih Melania i Ines preselile su se u Milano, gdje je Melania radila kao manekenka, a Ines je pokušala ući u modni dizajn. "Stvarno je željela biti u modi, ali nije znala kako se probiti", rekao je za Post pariški fotograf Ale de Basseville.

"Ines nije bila poput ostalih djevojaka koje biste tamo sreli, a koje se ponašaju kao kraljice. Bila je stvarno pristojna i vrlo nježna", rekao je fotograf. Osim toga, o sestri prve dame se ne zna puno, a Melania je svaki put, kada bi je mediji pitali o sestri, odbila razgovarati na tu temu.

"Ines je vrlo predana sestra", rekla je modna dizajnerica iz Milana Luisa Beccaria za Post, koja ju je srela u nekoliko navrata u Palm Beachu i New Yorku. "Shvatila sam da je Melania vrlo bliska s obitelji. Kada sam ih sve vidjela kako joj pomažu nakon Barronova rođenja, to je bilo divno", rekla je Becarria za The Post.

"Melanija je u tom trenutku imala svu pomoć koja joj je bila potrebna, a najviše je vjerovala svojoj sestri Ines", rekla je Beccaria.