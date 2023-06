Suradnja princa Harryja i Meghan Markle sa Spotifyem nedavno je prekinuta. Vijest je to koju su prenijeli svi svjetski mediji.

U zajedničkoj je objavi navedeno da su "zajedno odlučili da se razdvoje" te da su "ponosni na seriju koju su napravili zajedno". Ipak, čini se da je Meghan ostao gorki okus u ustima od spomenute suradnje te je tako u posljednjoj epizodi podcasta progovorila o nadimku koji su joj dali zaposlenici i ostalim "nazivima" koji pokušavaju zaustaviti žene.

Podsjetimo, u vrijeme kad su Meghan i njen izabranik Harry bili dio kraljevske obitelji, ona je od zaposlenika "zaradila" nadimak "Vojvotkinja Teška". Tada su objavljene i tvrdnje da bi Meghan svako jutro rano slala mailove s nizom "golemih zahtjeva" svom osoblju.

Naime, Meghan u razgovoru s poduzetnicom Mellody Hobson i Victorijom Jackson Meghan je rekla: "Nedavno sam razgovarala s prijateljicama i pitala sam ih o kakvim stereotipima misle da trebamo razgovarati u emisiji i sve su mi rekle da trebamo razgovarati o 'teškoj''.

"Riječ o kojoj moramo razgovarati je 'teška'', istaknula je Meghan. Dok se odjavljivala rekla je slušateljima da se napokon "osjeća viđeno".

"Čula sam citat koji ću s vama podijeliti jer smo razgovarali o oznakama i okvirima u koje će vas neki pokušati zagurati, kao i ulogama i stereotipima koji će vam se dodjeljivati, a koji nemaju veze s osobom kakva jeste. Napisao ga je grčki pjesnik Dinos Christianopoulos i on kaže: 'Što niste učinili da biste me pokopali?'', rekla je Meghan na kraju.

Nakon te izjave, kraljevski biograf Phil Dampier za britanski The Sun komentirao je da je ovaj citat bio usmjeren na kraljevsku obitelj.

"Siguran sam da je to bila prikrivena referenca na ograničenja kraljevske obitelji. Napravila je to na pametan način jer nije ništa direktno rekla, a ljudi to ipak mogu protumačiti kako žele. Ako se itko uvrijedi ona uvijek može reći da to nije tako mislila", rekao je on.