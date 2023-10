Princ Harry i Meghan Markle stigli su u New York spremni za prvi veliki javni događaj njihove postkraljevske organizacije Archewell. Ovo je prvi put da je par u gradu od njihove "gotovo katastrofalne" jurnjave automobilom ranije ove godine.

Par sudjeluje na 'Parent's summitu: Mentalno zdravlje u digitalnom dobu', koji se održava na Svjetski dan mentalnog zdravlja. Par će se pridružiti panelu stručnjaka koji će govoriti o tome kako društveni mediji utječu na mlade ljude danas, uključujući kirurga Viveka. Razgovor će voditi Carson Daly s NBC-ja, piše Mirror.

Prvo je par posjetio školu u New Yorku. Viđeni su u školi 'The Marcy Lab School', koja je partner The Archewell fundacije. Pozirali su zajedno sa studentima koji su stjecali vještine za nastavak karijere usmjerene na tehnologiju.

Najavljujući njihov glavni događaj, glasnogovornik organizacije rekao je: "Obitelji su prošle godine surađivale sa Zakladom Archewell, jačajući zajednicu. Zajedno su ujedinjeni u svojoj misiji dijeljenja osobnih iskustava kako bi se osiguralo da se isto ne događa drugim obiteljima." Događaj, koji je dio drugog godišnjeg festivala Svjetskog dana mentalnog zdravlja 'Project Healthy Minds', omogućuje obiteljima koje su izgubile djecu povezanu s njihovim korištenjem društvenih medija da se izraze.

Mentalno zdravlje je nešto oko čega su i Meghan i Harry iznimno strastveni, a oboje su progovorili o svojim osobnim iskustvima i borbama. Prije nego što je napustio kraljevsku obitelj, Harry je udružio snage s bratom princem Williamom i šogoricom princezom Kate kako bi pokrenuli Heads Together, nacionalnu kampanju za podizanje svijesti o problemima mentalnog zdravlja.

Putovanje Meghan i Harryja u New York dolazi četiri mjeseca nakon što su tvrdili da su sudjelovali u zastrašujućoj potjeri automobilima u gradu nakon dodjele nagrada Women of Vision, na kojoj su se obrušili na "agresivno" ponašanje paparazza.

Za sve krive paparazze

Harryjev glasnogovornik rekao je da je "nemilosrdna potraga" trajala više od dva sata i da je u njoj sudjelovalo šest vozila. Dodali su da je to rezultiralo gotovo sudarima s drugim vozačima na cesti, pješacima i policajcima. Nastavili su govoriti kako su i Harry i Meghan bili "iznimno uznemireni i potreseni" događajima, dok je Meghanina mama Doria navodno bila posebno "prestrašena".

Cijela izjava glasi: "Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa i gospođa Ragland bili su uključeni u gotovo katastrofalnu potjeru automobilom zbog grupe vrlo agresivnih paparazza. Ova nemilosrdna potraga, koja je trajala više od dva sata, rezultirala je gotovo višestrukim sudarima u kojima su sudjelovali drugi vozači na cesti, pješaci i dva policajca njujorške policije.

"Iako biti javna osoba dolazi s određenom razinom interesa javnosti, to nikada ne bi smjelo doći po cijenu nečije sigurnosti. Širenje ovih slika, s obzirom na načine na koje su dobivene, potiče vrlo nametljivu praksu koja je opasna za sve uključene."

PR stručnjakinja Mayah Riaz za The Mirror, rekla je: "Uoči Harryjeva i Meghanina putovanja u New York, vjerojatno će razmišljati o svom posljednjem putovanju i potjeri paparazza automobilom. Stoga će bez sumnje poduzeti određene mjere uz svoju sigurnost i PR timovi za nesmetano putovanje.

"Prvo, već bi uspostavili opsežan sigurnosni plan. To bi uključivalo procjenu potencijalnih rizika i provedbu mjera za njihovo ublažavanje." Mayah je predložila da bi to moglo uključivati "osiguravanje sigurnog prijevoza i koordinaciju s policijom New Yorka".

"Kako bi se rizici sveli na najmanju moguću mjeru, oni će osigurati da vozač(i) imaju iskustva u rukovanju osobama visokog profila. Upravljanje medijima također će biti ključno, s obzirom na status para".

