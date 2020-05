MEGHAN MARKLE I HARRY OPET NA METI: ‘Iznevjerili su britanski narod. Što je s novcem? Kome će otići?’

Biografiju o Meghan i Harryju napisali su novinari Omid Scobie i Carolyn Durand koji su imali intimni uvid u događanja unutar kraljevske obitelji

Sudionice popularnog britanskog talk showa “Loose Women”, okomile su se na Meghan Markle i princa Harryja radi njihove knjige “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family” koja bi svjetlo dana trebala ugledati sredinom kolovoza, piše Daily Mail.

Četiri dame, Ruth Langsford, Linda Robson, Saira Khan i Jane Moore, razgovarale su o njihovoj biografiji te su je etiketirale kao proizvod koji donosi mnogo novca. Saira i Jane izjavile su da su Meghan i Harry “iznevjerili i napustili britanski narod” jer su se preselili u Kaliforniju.

“Oni su zaista napustili Britance, pa me zapravo više neće baš zanimati što rade. Mnogi od nas, koji smo bili obožavatelji Harryja i Meghan, mislimo da su nas napustili”, kazala je Saira.

‘Kome će otići novac od biografije?’

“Mislim da većina britanske javnosti misli ‘Dobro, ako ne želite da imamo ikakve veze s vama, to je apsolutno u redu!’ Ali zašto bi onda kupili njihovu knjigu?”, rekla je Jane, a Linda se zapitala kome će otići novac od biografije.

“Što je s novcem? Dobit će mnogo novca za biografiju, zar ne? Kome će taj novac otići?”.

Ruth, s druge strane, ipak nije bila toliko oštra prema Harryju i Meghan.

“Previše sam radoznala da je ne pročitam. Možda ćemo bolje shvatiti što žele reći. Stoga, možda ću ipak pričekati s iznošenjem svog mišljenja, pa ću kad pročitam knjigu odlučiti što mislim o načinu na koji su napustili zemlju i što osjećaju vezano uz to”, rekla je.

Prava istina o Harryju i Meghan

U knjizi koja ima 368 stranica javnosti će se otkriti do sada nepoznati detalji o zajedničkom životu Harryja i Meghan. Izdavač tvrdi kako je uradak “iskren i dubinski portret samopouzdanog, utjecajnog i vizionarskog para koji se ne boji prekida s tradicijom te je odlučan u stvaranju novog puta daleko od medijske pozornosti, a posvećen je izgradnji humanitarne ostavštine koja će donijeti veliku promjenu u svijetu”.

Biografiju su napisali novinari Omid Scobie i Carolyn Durand koji su imali intimni uvid u događanja unutar kraljevske obitelji te su bili jedni od rijetkih svjedoka Meghaninog i Harryjevog života.

“Cilj ove knjige je prikazati pravog Harryja i Meghan, bračnog para koji i dalje nadahnjuje mnoge širom svijeta svojim humanitarnim i karitativnim radom, ali često su netočno prikazani. Naša je misija motivirana željom da ispričamo točnu verziju njihovog putovanja i napokon predstavimo istinu”, rekli su autori.