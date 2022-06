Meghan Markle je odlučila, navodno, zauvijek okrenuti leđa Velikoj Britaniji. Za sve je kriv "hladni" prijam koji je dobila na platinastom jubileju kraljice Elizabete II., a sa suprugom se slaže i princ Harry.

Netrpeljivost u obitelji samo raste

Naime, navodi se da su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa ostali iživcirani reakcijom javnosti i članova kraljevske obitelji tijekom proslave, prenosi Heat Magazine. Do toga dolazi nakon što su par, koji je napustio kraljevske dužnosti 2020., izviždali tijekom kraljičina jubileja ispred katedrale.

Također se navodi da ih poprilično naljutila reakcija princa Williama i njegove supruge Kate Middleton, koji nisu došli na prvi rođendan Harryjeve i Meghanine kćeri Lilibet u Windsoru. Umjesto toga, William i Kate bili su na službenim zarukama u Walesu i tweetali su: "Želimo sretan rođendan Lilibet, koja danas puni godinu!"

No, oni očito nisu bili impresionirani tom gestom: "Bio je to udarac u zube za Meghan jer je to samo ojačalo njezinu odlučnost da se više nikad ne vrati."

'Javnost nije željela da dođu na jubilej'

Vjeruje se i da je Harry ostao uznemiren zbog nereda ispred katedrale u kojoj su se 1981. vjenčali njegovi roditelji, princ Charles i Diana, a insajder je dodao: "Harryju je bilo vrlo teško podnijeti to što su ga ismijavali. Trudi se ne čitati negativno što je napisano o njima, ali nije se uspjelo izbjeći. I za njih je bilo dosta navijanja, ali znaju da dio javnosti nije htio da se vrate na jubilej."

Njih su dvoje bili pozicionirani iza manjih članova kraljevske obitelji u službi St. Paula, gdje su čitači usana također tvrdili da je Kate izgovorila zagonetno "wow" u smjeru svog šogora i šogorice. Nakon što su se vratili u svoj dom u Los Angelesu, pojavile su se i informacije da bi sukob mogao ugroziti Harryjev i Meghanin 100 milijuna dolara vrijedan ugovor o streamingu na Netflixu i ugroziti Harryjeve memoare, za koje se očekuje da će biti objavljeni kasnije ove godine. Izvor je još dodao da je kraljica čak zabranila fotografiranje kada je prvi put vidjela Lilibet.