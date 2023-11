Američka glumica i model, Megan Fox (37) objavila je svoju prvu zbirku poezije 'Pretty Boys Are Poisonous', u kojoj je progovorila o svojim najintimnijim mislima te ljubavnim slomovima, piše Page Six.

O pobačaju

Glumica je u pjesmama pod nazivima I i II progovorila o pobačaju te osjećaju tuge s kojim se tada nosila.

"Ove su pjesme napisane u pokušaju da iskorijene bolest koja se u meni ukorijenila zbog moje šutnje. Provela sam cijeli život čuvajući tajne muškaraca, tijelo me boli od nošenja težine njihovih grijeha", rekla je Megan.

"Sada se moram oprostiti. Zatvorenih očiju zamišljam kako te čvrsto držim na svojim prsima dok te čupaju iz moje utrobe. Platit ću bilo koju cijenu. Reci mi, molim te, koja je otkupnina za njezinu dušu", napisala je uz ilustraciju žene koja drži bebu, čime je potaknula nagađanja o pobačaju djeteta koje je imala s Machine Gun Kellyjem, koji je 2022. godine u svojoj pjesmi Twin Flame otpjevao "Odi spavati, vidjet ću te u svojim snovima", a iste godine rekao je na Billboard Music Awardsu da pjesma posvećena njegovoj ženi i njihovom nerođenom dijetetu.

'Bolno lijep dječak'

Glumica u svojim pjesmama ne spominje imena svojih bivših, pa ni zaručnika Machine Gun Kellyja, ali fanovi su uvjereni kako je u zbirci otvoreno progovorila o njihovim usponima i padovima. Naime, Fox u knjizi spominje "32-godišnjeg narcisa", "pravu ljubav, blizanački plamen" i " samodopadnu rock zvijezdu koja se samo pretvara da ima dobre namjere".

"Ti si ovisnost koju nikakve molitve neće izliječiti", piše u pjesmi 'A Beautiful Boy is a Deadly Drug', osvrnuvši se na objavu na Instagramu 2020. godine, kada je rekla da je roker "bolno lijep dječak".

Inače, par se zaručio u siječnju prošle godine, a u veljači ove godine glumica je maknula sve fotografije zaručnika sa svog Instagram profila čime je potaknula glasine o prekidu koje su i opovrgnuli nakon nekoliko dana.

"Ali onda se jednog dana dogodilo. Jedan od idiota me napokon slomio", piše u predgovoru zbirke, a fanovi sumnjaju da se to odnosi upravo na glasine o prekidu.

"Veze nisu lijepe. Ružne su. Ponekad su rat. No kroz ranu ulazi prilika da rasteš i postaneš jača, cjelovitija verzija sebe", zaključila je Megan.

