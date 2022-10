KAD MISLIŠ DA GORE NE IDE…NAPRAVE OVU SCENU / Megan Fox i Machine Gun Kelly razbjesnili svijet kostimima za Helloween, većina kaže samo ovo: ‘Odvratno’

Obožavatelji su kritizirali Megan Fox i Machine Gun Kellyja zbog fetišiziranja vjere svojim provokativnim kostimima za Noć vještica, piše The Sun. Kontroverzni par izazvao je veliku pažnju kada se pojavio za zabavi Vas J Morgana u zapadnom Hollywoodu. Machine Gun je bio odjeven kao gotički svećenik u crveno-crnu halju, dok je Megan bila njegova pokorna sluškinja u lateks odjeći u BDSM stilu s čizmama do bedara. Dvojac je u videu kojeg je podijelio na Instagramu izveo i prigodni performans. Megan je klečala pred Kellyjevim nogama i gledala ga s obožavanjem. On je podigao čašu crnog vina u zrak i nahranio Megan s hostijom. No, njihovi kostimi nisu se svidjeli svim fanovima.