Glumac Matthew Perry je tijekom djetinjstva doživio nezgodu koja mu je ostavila trajni ožiljak.

Ostao bez prsta

Čak ni najvjerniji fanovi "Prijatelja" nisu primijetili da nešto nije u redu s Matthewovim prstom. Naime, glumac je ostao bez vrha prsta prilikom zatvaranja vrata još dok je bio u vrtiću.

Iako ozljeda nije imala veliki utjecaj na njegovu glumačku karijeru, u jednoj od epizoda mu je čak i pridonijela. Scenaristi su odlučili povezati njegovu ozljedu i lika Chandlera Binga, prenosi Mirror.

Foto: screenshot youtube Foto: screenshot youtube

U jednoj od epizoda u petoj sezoni "The One with All the Thanksgivings", Monica je htjela poniziti Chandlera jer ju je nazvao debelom. Kako bi mu se osvetila, odlučuje ga zavesti trljajući razne predmete po sebi. Nažalost, u toj čudnoj igri stvari su krenule u krivom smjeru kada joj je nož nehotice skliznuo i odsjekao Chandleru nožni prst. Chandlera su tada hitno odveli u bolnicu, ali liječnici nisu mogli ponovno pričvrstiti prst jer ga je Monica nespretno zamijenila s mrkvom.

Foto: screenshot youtube Foto: screenshot youtube

Na RTL-ovoj platformi Voyo možete pogledati razgovor novinarke Diane Sawyer s glumcem Matthewom Perryjem o njegovoj novoj knjizi, uspjehu, teškoj borbi s ovisnošću o alkoholu i životu danas. Intervju možete pogledati OVDJE.