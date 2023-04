Dugogodišnji partner modne dizajnerice i pjevačice Matije Vuice, Jurica Popović na Facebooku je objavio da je tijekom noći uništen njihov automobil marke Citroen.

Jurica je otkrio da je nepoznati vozač Audija pokosio naplatni stup koji je pao na njihov automobil, a počinitelj je nakon toga pobjegao.

"'Noćni rukopis' mladića s bijesnim Audijem Q5, koji je pri sumnjivom agregatnom stanju ušao u zabranjeni smjer i na parkiralištu 'pomazao' četiri automobila. Pri tome je pokosio naplatni stup, odbacio ga na našega Citroena i nakon toga pobjegao. Potom slijedi policija i sve ostalo… Njegov odvjetnik…", otkrio je Jurica.

"Osiguranje (njegovo) kaže da je totalka i da se ne isplati popravljati. Usput pitam u policiji je li običaj da se netko barem ispriča u ime počinitelja. Kažu da ne vjeruju da će se to dogoditi. I tak…", napisao je.

U sretnoj su vezi preko 40 godina

Podsjetimo, Matija i Jurica žive u centru Zagreba, a u vezi su preko 40 godina.

"Brakovi dolaze, prolaze, odlaze, a mi još uvijek zajedno…. Preko 40… Zar to nije rijetko viđen brak?!", rekla je Matija svojevremeno u intervjuu za Net.hr.

Ona je tada istaknula da nema univerzalnog recepta za sretnu vezu.

"Mislim da svaki par treba imati svoj. To je nešto totalno individualno. Najlakše je odustati i otići. Međutim, ako ti je do nekoga istinski stalo i slažete se u više stvari, napravite popis. Uvijek će prevagnuti ono što ima više znakova plus. Mi smo kroz život imali probleme i u poslu i kroz tragedije u obitelji i sve smo to zajednički podnijeli i ostali zajedno. Ljubav, potom poštivanje, tolerancija i podrška. To je recept", istaknula je Matija.