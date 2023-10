U Bliss Talku s voditeljicom Editom Misirić Vrkljan razgovaralo se o temi menopauze, a okupili su se vodeći hrvatski stručnjaci Ivan Bolanča, Tanja Jurin i dizajnerica Matija Vuica (65) koja smatra da se sada tih simptoma i ne sjeća.

Menopauza je proces koji je stoljećima označavala ulazak žene u treću životnu dob odnosno, jesen života, a često se podrazumijevalo da se žena tada može pozdraviti sa seksualnim životom. Sve do nedavno menopauza i njezini simptomi bili su tabu tema svih žena koje za poteškoće nisu tražile pomoć.

Prvi mit, koji se mora odbaciti jest onaj da se nakon menopauze spolni nagon smanjuje. Najnovija istraživanja pokazala su da je ženama u šezdesetim i sedamdesetim godinama seks najbolji jer su tada najzadovoljnije svojim tijelom, a znanstvenici naglašavaju da na vođenje ljubavi ne utječe to koliko ste stari već koliko ste zdravi.

Kako preživjeti menopauzu?



"Menopauza je lakša od puberteta jer smo zreliji pa se lakše nosimo s emocijama. Razdoblje menopauze treba gledati ne samo u kontekstu promjene ženskog tijela nego okoline jer smo u godinama kada djeca napuštaju dom, s partnerima smo u dugogodišnjim vezama. Kada djevojčica dobije prvu menstruaciju onda joj majka kaže postala si žena, a kada izgube, društvo smatra da prestaješ biti žena" rekao je dr. Jurin.

Matija Vuica o menopauzi

Matija Vuica se prisjetila kako se nekada govorilo o menopauzi. Smatra se atipičnim primjerom žene koja se sada u 66. godini ne sjeća svojih simptoma.

"Pedesete godine smatrala sam proljećem života. Znala sam imati valunge i sama sam sebi govorila: Maši, Matija, maši i nosi maramice. Spavala sam godinu dana pred televizorom u dnevnom boravku jer sam imala sindrom nemirnih nogu pa da ne smetam Juri, a ionako volim spavati dok gledam film. S prijateljicama nisam razgovarala o menopauzi jer nisam to htjela isticati kao neko grozno stanje. U to vrijeme prestala sam pušiti i dobila sam 10 kilograma. Jedno jutro stala sam pred ogledalo i sebi rekla: Matija, sad ćeš zavezati ta usta. Od sada ćeš jesti šleper jabuka i vrlo brzo kilogrami su se istopili pa smatram da je ravnoteža mentalnog i fizičkog zdravlja bitna", rekla je Vuica.

Dr. Bolača nadovezao se na njezino iskustvo te rekao kako se menopauza ne može svesti na razinu doživljaja zbog mnogih koji se suočavaju s težim simpomima kao što su krvarenja, anemija, valunzi i slično.

"Ne možemo govoriti da samo treba živjeti u skladu s prirodom i da će sve biti lakše i da će simptomi nestati. Medicina je tu da nam produži život i poveća kvalitetu. Primjerice, mnogi se boje da će u starosti morati operirati kukove, a ja puno puta kažem: da ih barem operiram i dvaput, to znači da sam ih i potrošio i da sam super živio", nasmijao je okupljene dr. Bolanča.

Kvaliteta života ovisi i o pozitivnom odnosu prema tijelu i mentalnom zdravlju.

"Ljudi su seksualna bića do kraja života no treba se poboljšati komunikacija sa stručnjacima kao roditeljima i djecom s kojima je uvijek nelagodno razgovarati o seksu. Od 50 posto žena u menopauzi, samo njih 10 posto potraži pomoć, a ostatak kaže: to je bilo to, gotovo je, što je potpuno krivo", zaključila je dr. Jurin.

