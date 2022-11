Može li se prava ljubav pronaći u samo tjedan dana? Odgovor na to pitanje dat će novi RTL-ov reality show 'Pet spojeva tjedno' u kojem jedan slobodni mladić ili djevojka, tzv. glavni protagnosti showa, svatko u svom tjednom ciklusu dočekuju šest kandidatkinja, odnosno kandidata, a čak dvadeset kamera postavljenih unutar kuće budno prati svaki njihov korak od 0 do 24. Tijekom brojnih situacija, romantičnih spojeva, druženja, tuluma, ali i svađa i suza sve se bolje upoznaju, a na kraju tjedna odabiru svog idealnog partnera, odnosno partnericu s kojima bi voljeli započeti ljubavnu vezu.

Prvi glavni protagonist tjedna koji je stigao u kuću je 30-godišnji zaštitar Matija Hakala iz Zagreba, koji se u slobodno vrijeme bavi boksom, ali i glazbom.

Na vrata je uzbuđenom Matiji prva pokucala 23-godišnja fizioterapeutkinja Natalija Talan iz Zagreba.

''Iskreno, imala sam tremu, ali ta njegova energija, osmijeh, srdačnost i prizemnost, to me opustilo'', priznala je te mu poklonila parfem.

''Nisam tip osobe koji voli bunde od nerca i napućene usne'', komentirao je Matija prvi dojam, no ipak ju je srdačno dočekao, priznavši da je vrlo zanimljiva.

Izvor: RTL Screenshot Izvor: RTL Screenshot

Početna nervoza uvelike se osjetila… Matija i Natalija započeli su razgovor kako bi se malo bolje upoznali, no na vrata je već pokucala 23-godišnja Stella – Zora Opačak, trenerica fitnessa iz Zagreba.

''Djelovao je vedro i pozitivno, to je ono što ja volim'', bila je zadovoljna na prvu, a i Matija je poručio: ''Nemam zamjerke!''

Stella i Matija ubrzo su našli zajedničku temu – fitness, pa je Natalija ostala malo po strani, no pokušala se uključiti u razgovor… No na vrata je već kucala Matea Novačić, 21-godišnja studentica kineziologije iz Popovače koja je Matiji poklonila rekete za stolni tenis.

''Djeluje malo premlado za moj ukus'', komentirao je Matija, dok je Matea komentirala kako on uživo izgleda bolje nego što je očekivala.

Iduća kandidatkinja ubrzo im se pridružila – 22-godišnja Splićanka Martina Tadijan, studentica psihologije.

''Odlučila sam ti pokloniti pažnju, svoje vrijeme i zadovoljstvo…Imaš pet papirića od kojih ćeš izvući jedan… Što izvučeš, to ćeš dobiti od mene'', poručila mu je držeći kutijicu s crvenom mašnom, a Matija je izvukao papirić na kojem je pisalo ''zajednički ples''.

''Jako mudro odigrano'', bio je zadovoljan Matija, no djevojke je posebno zanimala jedna stvar – zašto je dosad dvaput prekidao svoje zaruke?

''Bio sam mlad, neiskusan, zaljubljen… Imao sam 22 godine kad sam se prvi put zaručio, ona je bila starija 7 godina… Napravio sam prevaru, došao sam doma, rekao joj: Prevario sam te, odlazim. I to je to. Shvatio sam kroz život da koliko god je to loše, ružno, treba čovjek biti iskren. Želim imati mir u duši'', priznao je Matija i malo šokirao djevojke.

''Da mene netko prevari, nikad ne bi dobio drugu šansu'', bila je jasna Matea.

Sljedeća djevojka koja je stigla bila je Maria Protulipac, 26-godišnja medicinska sestra iz Karlovca, koju su gledatelji već upoznali u showu 'Gospodin Savršeni'. No iako je Maria tek stigla, ostale djevojke i dalje su zanimale Matijine propale zaruke pa su se pitanja samo redala.

''Htio sam imati svoj mir u glavi'', objasnio im je.

''Moje mišljenje o njegovoj prevari nije lijepo, ali sviđa mi se što je on to priznao i što je bio iskren'', kazala je Natalija.

Posljednja je na vrata pokucala Klara Kokić, 24-godišnja njegovateljica iz Zagreba koja mu je poklonila boksačke rukavice.

''Što se tiče fizičkog izgleda, nije mi ostavila nikakav dojam'', priznao je Matija, iako je bio zadovoljan poklonom.

Matija je djevojkama odlučio otpjevati i na gitari odsvirati nekoliko pjesama. ''Za mene možda malo preromantično'', nije bila impresionirana Stella, no upravo je nju Matija izveo u dvorište kako bi nasamo porazgovarali.

''Što si sve spremna napraviti za partnera'', upitao ju je Matija. ''Apsolutno sve. Ako volim, onda ne razmišljam'', rekla mu je.

''Stellu smatram najvećom konkurencijom'', bila je kratka i jasna Matea.

Martina je odlučila zaplesati s Matijom i pokazati mu osnovne korake bachate, a ostale djevojke pomalo ljubomorno su ih promatrale.

''Nametala se jako i uspjelo joj je'', zaključila je Matea, dok su i ostale djevojke primijetile koliko se trudi.

Kao iduću s kojom želi provesti vrijeme nasamo, Matija je odabrao Klaru. ''Zanimljiv je i htjela bih ostati tu i upoznati ga malo više'', priznala je.

Nakon zajedničke večeri i ugodnog čavrljanja stiglo je vrijeme za prvu tešku odluku jer je Matija jednu djevojku morao izbaciti već prve večeri.

''Smatram da si došla ovdje radi sebe i da sebe ispromoviraš, a ne da upoznaš mene, i mislim da plave oči, kako ti kažeš, nisu dovoljne da ostaneš i dalje u ovom showu… Za tebe je večer gotova'', poručio je Matija Mariji.

''Možda me malo krivo procijenio, ali to je njegov prvi dojam… Ja ne bih apsolutno ništa promijenila'', poručila je Maria.

I dok je Matei bilo žao što odlazi, Stella je smatrala kako je Matija donio pravu odluku. Ostalo je još samo da se djevojke smjeste u svoje sobe jer već sutra čeka ih novi dan i nova prilika za ljubavne iskrice, ali i nove eliminacije.

Nova epizoda reality showa ‘Pet spojeva tjedno’ na rasporedu je već sutra od 21.15 sati na RTL-u.