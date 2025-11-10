Jeste li prepoznali 'Milu Kunis' iz 'Ljubav je na selu': Već smo ju gledali u popularnom showu

Šibenčanka Matea Laštro, poznato lice s malih ekrana, ponovno je odlučila okušati sreću u ljubavi – ovaj put u popularnom RTL-ovom showu „Ljubav je na selu“. Nakon što nije pronašla srodnu dušu u emisiji „Gospodin Savršeni“, Matea je ponovno pred kamerama, a već pri prvom susretu uspjela je osvojiti najmlađeg farmera sezone, Dejana.

Naime, Dejanov početak ljubavne avanture bio je sve samo ne očekivan. Voditeljica Anita Martinović iznenadila ga je informacijom da djevojke koje su mu pisale nisu uspjele doći na upoznavanje. No, umjesto praznog stola, dočekalo ga je pravo iznenađenje – atraktivna cvjećarica Matea bila je jedina kandidatkinja koja se pojavila.

Foto: Rtl

Farmer nije skrivao oduševljenje. „Vidio sam crni minić, zgodnu curu“, rekao je uz osmijeh i priznao da ga je obuzela trema. „Poželio sam je poljubiti odmah čim sam je vidio, ali ne može odmah – moramo se prvo upoznati“, dodao je iskreno.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Matea i Dejan dijele iste životne vrijednosti

Ni Matea nije ostala ravnodušna. „Ima jako lijepe, krupne oči, a krupne oči me uvijek privlače“, priznala je, uz dozu samouvjerenosti dodavši: „Lijep je osjećaj kad nemaš konkurenciju. Jednostavnije je doći do cilja zbog kojeg sam i došla.“

U razgovoru su brzo otkrili kako dijele iste životne vrijednosti – oboje sanjaju o obitelji i djeci. „Želja mi je imati dijete i obitelj. Nekako mislim da je to smisao života“, iskreno je rekla Matea, dok je Dejan potvrdio da mašta o „ženi u kući“ i mirnom obiteljskom životu.

Foto: Maja Bota

Matea Laštro borila se za Tonija Šćulca

No, Matein televizijski put nije uvijek bio bajkovit. Gledatelji je pamte po sudjelovanju u trećoj sezoni showa „Gospodin Savršeni“, kada se borila za naklonost Splićanina Tonija Šćulca. Tada ju je Toni eliminirao već u četvrtoj epizodi, uz obrazloženje da „nema kemije“ i da Matea još nije u potpunosti preboljela bivšu vezu o kojoj je često govorila. Uz to, njezino je pojavljivanje u showu pratilo nekoliko sukoba i napetih trenutaka s ostalim kandidatkinjama.

POGLEDAJTE VIDEO: Beskonačnim ispričnicama odzvonilo: Fuchsova ideja nije dobro sjela liječnicima