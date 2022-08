"Bugatti u St. Moritzu (i još par primjera u drugim gradovima). Što kažete da napravimo nešto slično u Sv. Nedelji?" upitao je Mate Rimac pratitelje na Facebooku pa nastavio:

"Tipa 'Welcome to Hypercar Capital - Sveta Nedelja?' Naravno, mi bismo pokrili sve troškove i dali auto na raspolaganje. Ili nismo ponosni na to što se radi u Sv. Nedelji / Zagrebu?", zaključio je.

Podijeljena mišljenja

Nekim pratiteljima se ideja jako svidjela.

"Da, da, da i da", "Odlična ideja i promocija", "Mate, ti si legenda", "Bravo, pravi put razmišljanja", "Podržavamo Mate", "Ja sam za, odlična ideja", bili su neki od komentara.

Dok drugima ideja baš i nije "sjela".

"Ja bi radije jednu Neveru stavio u izlog. Ovaj Bugatti nije potpuno tvoj u smislu da nisi ni motor radio, linije su iz prethodnika uzete, a i prednja svjetla mu ne stoje lijepo", poručio je pratitelj.