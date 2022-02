Massimo Savić na svom je Instagram profilu podijelio fotografiju staru 27 godina, sa samog početka svoje karijere.

Radi se, naime, o fotografiji koja je nastala neposredno prije snimanja spota za njegov veliki hit iz 1995., "Benzina".

"Za objavu ove fotke treba malo hrabrosti, a i malo ludosti. Vjerojatno znate da je vezana za 'Benzina' priču, a ono što ja i moji ljudi ne znamo i uvijek se iznova pitamo, jest koliko je vas koji tu pjesmu vole, a koliko onih kojima baš i nije sjela? Baš zato što je mnogi žele čuti pa se čini da je popularnija danas nego prije xx godina, a godinama je uopće i nismo izvodili. Sad je prilika da čujemo i vaše mišljenje o pjesmi 'Benzina'. Čekamo komentare', napisao je popularni pjevač.

"Meni je uvijek bila super, i kad je tek objavljena, a i danas", "Uvijek me digne, baš je zabavno izvodljiva", "Početak me uvijek nasmije, zamišljam scenu kako nekog smotanog tipa zavodi ženska", samo su neki od komentara ispod objave koja je do sada skupila gotovo 500 lajkova.

Bilo je i onih pratitelja koji su priznali kako im pjesma i nije baš sjela.

"Volim je, ali mi nije sjela", priznaju.

Podsjetimo, Massimo je više od 30 godina u braku s Eni Kondić, koju je upoznao u kući aranžera Krešimira Klemenčića, koji je poznat po suradnjama s glazbenom divom, Josipom Lisac.

Ono što ne zna previše ljudi jest činjenica da je upravo odabranica Massimova srca zaslužna za Josipine hitove "Boginja" i "Jutro".

S Eni je u braku dobio kći Mirnu.

Massimo je jednom prilikom za tportal otkrio kako njegov život prije Eni nije bio idiličan: "Prije nje sam stvarno bio idiot. Ona je bila ta koja mi je rekla da određene knjige moram pročitati. Iz primjera njene obitelji, jer moja je bila disfunkcionalna, shvatio sam kako se ponaša glava obitelji. Ako hoćete da su vam djeca dobro i da rastu bez kompleksa, morate biti otvoreni s njima. Prvo što smo htjeli da postići kod naše kćeri Mirne je da se nama prvo obrati kada bude u bilo kakvom problemu. Nema skrivanja ničega od nas. Ona će uskoro magistrirati, pa doktorirati u Americi političke znanosti i novinarstvo. Mislim da će se baviti ozbiljnim istraživačkim novinarstvom i pisat će knjige", rekao je.