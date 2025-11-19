Mašinko predstavlja novi singl i spot 'Na ramenima divova' uoči velikog koncerta u Boogaloo-u

Uoči iščekivanog koncerta zakazanog za 29. studenog u zagrebačkom klubu Boogaloo, Mašinko publici predstavlja novi singl i spot “Na ramenima divova”, posljednji singl s hvaljenog albuma “Pozovite rapsode”. Objavom ovog spota bend simbolično zaokružuje jedno kreativno razdoblje te najavljuje početak novog, svježeg poglavlja svoje glazbene priče.

Foto: Filip Bušić

U prepoznatljivo duhu, bend se odlučio poigrati konceptom spota te je u videu održao audiciju za četvrtog gitarista. Tko se sve okušao na probi, kako su se kandidati snašli – i koga baš nisu primili u bend – publika može doznati u samom spotu, koji donosi energiju zbog kojih Mašinko već godinama osvajaju srca publike.

Foto: Filip Bušić

Spot je režirao i producirao Marko Nemec, dok je snimanje i montažu potpisao Hrvoje Baudoin, dugogodišnji suradnik koji je ponovno vjerno uhvatio dinamiku, spontanost i atmosferu koja prati bend.

Spot “Na ramenima divova” predstavljen je 15. studenoga na akustičnom koncertu u Pizza Priksi, gdje je bend uz fanove i prijatelje proslavio izlazak spota, ali i najavio skorašnji koncert.

Foto: Filip Busic

Kroz više od petnaest godina karijere Mašinko su izgradili status jednog od najprepoznatljivijih punk bendova svoje generacije. Njihova kombinacija iskrenih tekstova i energičnih aranžmana dovela ih je do brojnih rasprodanih dvorana – prošle su godine napunili Veliki pogon Tvornice kulture, a u studenom su dva dana zaredom rasprodali Vintage Industrial Bar povodom desetog rođendana albuma “Svugdje je doma, ali lijepo je najljepše”.

Nakon izlaska novog singla bend najavljuje novu glazbu na kojoj aktivno radi te otkriva da će tijekom 2026. godine predstaviti i nekoliko zanimljivih.

Na velikom koncertu u Boogaloo-u Mašinku će se pridružiti i Pičke Vrište, zagrebački melodični punk rock bend koji također ulazi u kreativno razdoblje i uskoro planira objaviti nove materijale.

Publika može očekivati večer ispunjenu punk himnama i atmosferom zbog koje Mašinko i Pičke Vrište ostaju među najboljim imenima domaće alternativne scene.

Ulaznice za njihov zagrebački koncert 29. studenoga možete nabaviti u sustavu Entrio i u fizičkoj prodaji u Dirty Old Shopu.

