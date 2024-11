Maša Zibar o influencingu u Hrvatskoj i majčinstvu: 'Ima momenata kada izgorim'

Maša Zibar (36), mnogima poznatija kao "mashinthebeauty" na Instagramu, već je više od 10 godina aktivna na društvenim mrežama. Maša je izgradila uspješnu karijeru kao influencerica i poduzetnica, ali i sretno obiteljsko okruženje uz fotografa Luku Cerovinu i njihove dvije kćeri. Za Net.hr, Maša je progovorila o majčinstvu te otkrila isplati li se baviti influencingom u Hrvatskoj.

Kako izgleda vaš tipičan dan influencera? Koliko imate stalnih klijenta? Ulijeću li vam često nove suradnje?

S poslom uvijek krećem na laptopu, rješavam mailove, dogovore i suradnje. Nakon toga počinjem snimati, montirati te ako je sponzorirani sadržaj, klijentu šaljem na autorizaciju. Krenula sam i sa snimanjem pete sezone podcasta "nemoj me.", tako da dosta vremena odlazi i na pripremu epizoda. Svake godine imam određeni broj stalnih klijenata, a kroz godinu onda dolaze jednokratne ili kvartalne suradnje.

Bavite se društvenim mrežama. Koliko ste zadovoljni influencingom u Hrvatskoj i zaradi od tog posla?

Jako sam zadovoljna. Radim ovaj posao 11 godina i baš sam izgradila lijepu zajednicu i zadovoljne klijente oko sebe. Trudim se ostati relevantna, pratiti trendove ali ono što mi je najbitnije uživati u svom poslu. Ima momenata kada izgorim, jer ovaj posao iziskuje stalnu kreativnost i javno izlaganje sebe. Naravno u životu postoji puno trenutaka kada si ranjiv i kada ti ne odgovara izlagati sebe i svoju intimu javnosti. Influencing nosi puno predivnih momenata, a to je dinamika posla, sloboda i lijepa zarada.

Može li se u Hrvatskoj živjeti od influencinga?

Naravno da može, mislim da je to već svima jasno. Pitanje je samo koliko je to održivo. Nije lako voditi društvene mreže, komunikaciju s publikom, biti stalno kreativan i relevantan. Sve su to bitne stvari koje ti i dovode klijente. Njima trebaju influenseri koji su autentični i imaju čvrst odnos sa svojim pratiteljima. Također je bitno da poštuješ sve rokove kao i brief-ove klijenta.

Na vašem Instagramu mogu se pronaći razne teme poput kuhinjskih recepata, savjeta za odgoj djece do smiješnih situacija iz svakodnevice. Odakle vam inspiracija za stvaranje sadržaja?

Moj život je bio oduvijek moja inspiracija za stvaranje sadržaja. Skoro svaki dan kuham, mama sam dvije djevojčice i svakodnevica je drugačija. Moja autentičnost je razlog što već 11 godina imam stalne pratitelje, ali i iz dana u dan dolaze i novi što me iznimno veseli.

Snimate i pričate u podcastima o raznim temama poput upoznavanja ljudi preko Tindera, kašnjenja, životnim lekcijama. Kako odabirete goste za svoje podcaste? S kime vam je bilo najugodnije raditi?

Ovo je peta sezona podcasta ‘’nemoj me.’’ Podcast sam pokrenula sa svoja dva najbolja prijatelja- Ninom i Jančikom. Volimo pričati o svakodnevnim temama o kojima inače pričamo u našoj privatnoj WhatsApp grupi. Goste smo imali samo u jednoj sezoni i to je baš bilo zabavno. Marko Vuletić je bio super opušten i zabavan. Ono što nam se najviše svidjelo je njegova otvorenost prema svemu.

Postoji li period kada nemate inspiracije za snimanje videa ili objave na društvenim mrežama? Kako to rješavate? Pomaže li vam partner u idejama?

Bilo je svakako takvih perioda praznine i pitanja u glavi: ‘’Što ja to radim?’’ Ali to je potpuno normalno u našem poslu da dođe do izgaranja. Ponavljam, kreativnost je kod nas svakodnevica, a ponekad ti se uopće ne da biti kreativan. Provodim puno vremena na društvenim mrežama i tamo tražim inspiraciju u tim trenucima. A ako mi je baš neki dulji teži period, jednostavno ne snimam niti objavljujem i to mi je u redu.

Kako gledate na svoju budućnost u svijetu influencinga? Mislite li da ćete se još dugo baviti ovim poslom ili planirate neke promjene?

Plan mi je raditi ovo dok god uživam u tome. Kada se ne budem više ugodno osjećala ispred kamere, povući ću se iza nje i krenuti u tom smjeru. Imam puno planova za dalju budućnost i veselim se i tom periodu! Svakako mislim ostati sam svoj šef jer mislim da tako najbolje funkcioniram. Volim biti kreativna, a tržište žudi za tim.

Pomaže li vam partner u poslu s obzirom na to da se bavi fotografiranjem?

Prije smo radili zajedno, ali smo shvatili da nam ne odgovara kada miješamo privatno i poslovno. Luka se bavi fotografiranjem, snimanjem i 3D printom. On je isto veliki kreativac i poslovi su nam uvijek nekako isprepleteni te si svakodnevno pomažemo s nekim idejama.

Influencerica ste, YouTuberica, poduzetnica i majka dvije kćeri. Kako balansirate između majčinstva i posla?

Red, rad i disciplina! :) Luka i ja smo oboje privatnici i to nam omogućuje da se podijelimo kroz dan na šihte ovisno o obavezama taj dan. To nam zasad super funkcionira. Uvijek više vremena ode na moje cure i to mi je najbitnije.

Ranije ste objavljivali kćer na Instagramu, no odlučili ste da djeci nije mjesto na društvenim mrežama i povukli ste sadržaj. Koji je razlog tomu? Je li vam žao što ste djecu javno eksponirali?

Razlog je taj što smatram da moja djeca nemaju što raditi na mojim privatnim društvenim mrežama. Pomisao da ih gleda preko 100 tisuća nepoznatih ljudi mi je zastrašujuća. Odluka je pala preko noći. Nisam ja nešto puno snimala Lanu, ali žalim za svaki dan i svaku objavu na kojoj je bila. Sve je izbrisano i lekcija je naučena!

