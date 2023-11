Pjevačica Mary J. Blige suočila se s vrlo teškim razdobljem u životu, a jedan od ključnih trenutaka bio je njezin razvod 2016. godine. Blige sada bivšem suprugu mora plaćati pozamašnih 30.000 dolara mjesečno.

Iza Blige je blistava karijera, ali u stvarnosti, njezin je privatni život obilježila duboka patnja.

Pjevačica je hrabro podijelila svoju traumatičnu prošlost te otkrila da je bila žrtva silovanja kad joj je bilo tek pet godina. Taj je tragični događaj ostavio trajan trag u njezinu životu, a Blige se otvoreno suočila s osjećajima srama i krivnje koji su je pratili godinama, prenosi Kurir.

"Kad sam imala pet godina, bila sam silovana. Sjećam se osjećaja, doslovno, neposredno prije nego što se dogodilo. Jednostavno nisam mogao vjerovati da bi mi ta osoba to učinila. Ta me trauma prati cijeli život. Sram me bilo što sam mislla da je moje zlostavljanje moja krivnja. To me natjeralo da vjerujem da ništa ne vrijedim", otkrila je Blige u svojoj potresnoj ispovijedi.

"Bio je veći od mene i to bi me sigurno ubilo. Pa sam pomislila, to je to, i idemo. Sjećam se kako sam sjedila na svom krevetu. Kunem se, ne znam kakav je osjećaj smrti, ali osjećala sam se kao da mi duh pokušava napustiti tijelo", navela je Blige.

Suprug je izvukao iz alkoholizma

Njezina iskrenost o dubokoj emocionalnoj boli postala je snažna poruka o važnosti otvorenog razgovora o traumi, a Blige je progovorila i o svojoj borbi s alkoholizmom.

Kazala je da ju je njezin sadašnji suprug Kendu Isaacs inspirirao da se otrijezni.

"Prestala sam piti. Bila je to snaga volje. Bila je to molitva. Bilo je jako teško. Ali toliko mi je bilo stalo do njega, nisam mu htjela biti samo ovaj alkoholni teret. Ne zaslužuje da budem neki, znate, alkoholičar iz geta, pa sam preuzela odgovornost i riješila se toga koliko sam mogla. Ali bilo je teško", priznala je.

