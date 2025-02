Plazibatova zaručnica otkriva čari New Yorka: 'Ovo putovanje bilo je Antonijev poklon'

Martina Dulčić (24), plavuša koja plijeni pažnju svojom ljepotom na društvenim mrežama, zaručnica je poznatog hrvatskog kickboksača Antonija Plazibata (31). Ova atraktivna mlada žena, koja je nedavno provela tri tjedna u New Yorku, unuka je legendarnog hrvatskog plivača Veljka Rogošića. U razgovoru za Net.hr otkrila nam je sve o čarima New Yorka, putovanjima općenito te odnosu s Antonijem.

Martina, nedavno ste posjetili New York - Što vas je najviše oduševilo tokom tog putovanja?

S ovog putovanja smo se vratili prije nekoliko dana, tako da sam još uvijek pod dojmovima. Naime, otišli smo na duže putovanje kako bismo što bolje doživjeli grad i osjetili duh lokalaca. U tih tri tjedna putovanja naučili smo se samostalno kretati po gradu, pa čak i izbjegavati “turističke” lokacije kako bismo izbjegli svakodnevne gužve. New York je dinamičan, multikulturni grad koji nikada ne spava. To je grad koji sam gledala kroz cijelo djetinjstvo na televiziji, slušajući neprestani zvuk sirena. Mogu priznati da je dojam koji sam gradila od malena ostao isti i nakon dolaska u grad. Bio je upravo onakav kakav sam i mislila da je — od zvuka pa sve do ljudi. Užurbani život koji nikada ne prestaje i beskonačan niz mogućnosti koje pruža, kako lokalnim stanovnicima, tako i turistima.

Jeste li imali priliku otkriti neke skrivene bisere grada?

Grad je sam po sebi prepun bisera jer postoji ogromna razlika u kulturi, mentalitetu i svakodnevnim mogućnostima. Kulturni šok nas je okrenuo za 180 stupnjeva. Upravo zbog toga, svaka lokacija i svaka interakcija ostavila je veliki dojam na mene. Osobno, ono što me najviše dojmilo bile su lokacije iz filma "Sam u kući". Prolazeći kroz mjesta na kojima su snimane scene filma, koji mi je postao dijelom obiteljske božićne tradicije, probudila se velika nostalgija za djetinjstvom i zajedničkim blagdanima.

Koje su tri stvari koje bi ste preporučili nekome tko želi doživjeti najbolje od najboljeg u tom gradu?

Iskrena preporuka mi je let helikopterom iznad New Yorka. Doživjeti grad iz ptičje perspektive je jedinstven osjećaj koji ostavlja bez teksta.

Kako vam je New York pomogao da se inspirate za stvaranje novih ideja i sadržaja za vaše pratitelje?

Mislim da je New York zaista poseban grad u kojem je lako pronaći inspiraciju. Zato sam se na ovom putovanju opustila i dozvolila sebi da uhvatim trenutke i podijelim grad kroz svoju perspektivu na društvenim mrežama. Volim fotografirati svijet oko sebe, stvarajući male uspomene iz svakog trenutka.

Kao zaručnica poznatog boksača Antonia Plazibata, kako najviše volite provoditi zajedničko vrijeme?

Neovisno gdje se nalazimo, svaki zajednički trenutak mi je poseban. Svako mjesto provedeno s pravom osobom je posebno.

Koliko vam znači to da imate priliku toliko putovati i jesu li putovanja nešto što vas ispunjava?

Volim putovanja i jako mi je drago što sam pronašla osobu s kojom mogu dijeliti tu strast. Trenutno, zbog njegove ozljede, imali smo više vremena za putovanja. Cijenim njegovu romantičnost jer je ovo posljednje putovanje bilo njegov poklon, gdje sam mogla izabrati bilo koju destinaciju koju sam željela posjetiti. Stoga mu uzvraćam uslugu i prepuštam mu da izabere sljedeću lokaciju.

