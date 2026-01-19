FREEMAIL
NAKON RAZVODA /

Marta Fernandes pokazala novog partnera: Zajedno otputovali pa pokazali kako uživaju

Marta Fernandes pokazala novog partnera: Zajedno otputovali pa pokazali kako uživaju
Foto: Matija Habljak/pixsell

U svojoj najnovijoj objavi, Marta je podijelila seriju fotografija s jedne od najpoznatijih svjetskih lokacija, arheološkog nalazišta Chichen Itza na poluotoku Yucatán

19.1.2026.
8:29
Hot.hr
Matija Habljak/pixsell
Influencerica Marta Radić (29) (ex. Fernandes), nakon nedavno potvrđenog razvoda od nogometaša Juniora Fernandesa (37), na društvenim mrežama sve je aktivnija. Svoju novu ljubavnu priču odlučila je podijeliti s pratiteljima na Instagramu, objavivši niz fotografija i snimki s egzotičnog putovanja u Meksiko, gdje uživa u društvu svog novog, javnosti još uvijek misterioznog partnera.

Fotografiju možete pogledati ovdje.

Romantični bijeg u Chichen Itzu

U svojoj najnovijoj objavi, Marta je podijelila seriju fotografija s jedne od najpoznatijih svjetskih lokacija, arheološkog nalazišta Chichen Itza na poluotoku Yucatán. 

Marta, odjevena u elegantnu bijelu kombinaciju sa slamnatim šeširom, izgleda sretnije no ikad, a njezin partner nježno je grli. Iako je objava popraćena samo kratkim opisom koji se sastoji od meksičke zastave i srca, prizori govore, sudeći po komentarima, više od tisuću riječi.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Osim romantične fotografije, influencerica je objavila i nekoliko kratkih videozapisa koji prikazuju živopisnu atmosferu lokalnih tržnica. Na snimkama se mogu vidjeti ručno izrađeni suveniri, poput majanskih kalendara i unikatnih šahovskih ploča, što otkriva da par, osim u odmoru, uživa i u istraživanju bogate meksičke kulture. Njezini pratitelji s oduševljenjem su dočekali objavu, obasuvši je brojnim srcima i porukama podrške u komentarima.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Ovo egzotično putovanje dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je Marta početkom studenog 2025. godine i službeno potvrdila kraj braka s čileanskim nogometašem Juniorom Fernandesom. Iako je vijest o razvodu za javnost bila relativno nova, Marta je otkrila da je njihovoj ljubavi došao kraj dvije godine ranije. Nakon gotovo deset godina braka, tijekom kojeg su dobili dva sina, Matea i  Adriana Matiasa, poduzetnica rodom s Čiova odlučila se vratiti u Hrvatsku i započeti novi život. 

