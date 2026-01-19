Marta Fernandes pokazala novog partnera: Zajedno otputovali pa pokazali kako uživaju

Influencerica Marta Radić (29) (ex. Fernandes), nakon nedavno potvrđenog razvoda od nogometaša Juniora Fernandesa (37), na društvenim mrežama sve je aktivnija. Svoju novu ljubavnu priču odlučila je podijeliti s pratiteljima na Instagramu, objavivši niz fotografija i snimki s egzotičnog putovanja u Meksiko, gdje uživa u društvu svog novog, javnosti još uvijek misterioznog partnera.

Fotografiju možete pogledati ovdje.

Romantični bijeg u Chichen Itzu

U svojoj najnovijoj objavi, Marta je podijelila seriju fotografija s jedne od najpoznatijih svjetskih lokacija, arheološkog nalazišta Chichen Itza na poluotoku Yucatán.

Marta, odjevena u elegantnu bijelu kombinaciju sa slamnatim šeširom, izgleda sretnije no ikad, a njezin partner nježno je grli. Iako je objava popraćena samo kratkim opisom koji se sastoji od meksičke zastave i srca, prizori govore, sudeći po komentarima, više od tisuću riječi.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Osim romantične fotografije, influencerica je objavila i nekoliko kratkih videozapisa koji prikazuju živopisnu atmosferu lokalnih tržnica. Na snimkama se mogu vidjeti ručno izrađeni suveniri, poput majanskih kalendara i unikatnih šahovskih ploča, što otkriva da par, osim u odmoru, uživa i u istraživanju bogate meksičke kulture. Njezini pratitelji s oduševljenjem su dočekali objavu, obasuvši je brojnim srcima i porukama podrške u komentarima.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Ovo egzotično putovanje dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je Marta početkom studenog 2025. godine i službeno potvrdila kraj braka s čileanskim nogometašem Juniorom Fernandesom. Iako je vijest o razvodu za javnost bila relativno nova, Marta je otkrila da je njihovoj ljubavi došao kraj dvije godine ranije. Nakon gotovo deset godina braka, tijekom kojeg su dobili dva sina, Matea i Adriana Matiasa, poduzetnica rodom s Čiova odlučila se vratiti u Hrvatsku i započeti novi život.

