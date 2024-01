Glumac Mark Ruffalo trebao se suočiti s jednim od najznačajnijih trenutaka u svom životu 2001. godine. Naime, zajedno sa svojom suprugom Sunrise Coigney, bio je u sretnom očekivanju svog prvog djeteta. Međutim, život mu se preokrenuo naglavačke kad je jedne noći sanjao da boluje od tumora, otkrio je u podcastu SmartLess, kojeg vode Jason Bateman, Sean Hayes i Will Arnett.

"Probudio sam se oko tri noću, nikada prije nisam imao tako čudan san. To uopće nije bio glas, to je bila čista svijest. 'Imate tumor na mozgu i morate se odmah nositi s tim'", prisjetio se Ruffalo koji nije imao drugih simptoma osim infekcije uha, ali je odlučio posjetiti liječnika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Mark Ruffalo

"Znao sam da je to čisto ludilo, što sam rekao medicinskoj sestri, a ona me utješila: 'Naručit ću te za CAT skeniranje i uskoro ćemo ti pokazati koliko si lud.' Zatim me istog dana nazvala u neurološku ordinaciju, gdje sam čekao dok sam šaputao s liječnikom u susjednoj sobi. Naknadno je ušla poput zombija i rekla: 'Imaš masu iza lijevog uha veličine loptice za golf, još ne znamo o čemu se radi, biopsija će to pokazati'", ispričao je glumac.

Tada 33-godišnji Ruffalo prvo se sjetio svoje supruge koja ga je čekala kod kuće, a bila je u devetom mjesecu trudnoće. Na početku, glumac nije želio reći svojoj supruzi Sunrise o terminu za biopsiju. "Imala je sve isplanirano oko rođenja, vježbala je jogu svaki dan, naručili smo hidromasažnu kadu. Bilo je to kao vjenčanje za nju, znaš? Kao svoje krštenje, ako hoćete", prisjetio se vremena prije rođenja prvog djeteta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jednostavno to ne bih mogao. Sve se već vrtjelo oko mene, moje karijere, i to je bio njezin trenutak", objasnio je zašto je odlučio šutjeti. Prije dvadeset godina, on i njegov liječnik odlučili su se dogovoriti o tijeku liječenja tjedan dana nakon rođenja njegovog sina Keena, koji danas ima 22 godine.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Mark Ruffalo

Ruffalo je čekao da mu žena rodi, a noć prije sastanka s neurologom i dijagnoze rekao joj je istinu. "Isprva je, naravno, mislila da se šalim. Onda je odjednom zaplakala i rekla: 'Uvijek sam znala da ćeš umrijeti mlad'", prisjetio se vremena prije rođenja prvog djeteta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sljedećeg dana otkriveno je da je tumor na mozgu benigni, ali izgubio je sluh u lijevom uhu. "Kad sam se probudio u bolnici, lijeva strana lica mi je bila potpuno ukočena. Nisam mogao zatvoriti oko ili razgovarati", opisao je glumac.

Liječnici su mu ranije objasnili da postoji 20 posto šanse da mu se sreže živac na lijevoj strani lica i dođe do smrti, te 70 posto šanse da zauvijek izgubi sluh. Potonje se dogodilo, a Mark je cijelo vrijeme pokušavao ostati optimističan. Nakon uspješne operacije i oporavka, život se polako vraćao na svoje mjesto. On i njegova supruga danas imaju troje djece, a u braku su gotovo 25 godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Ni Margot Robbie ni Leonardo Di Caprio:Tko sve (ni)je nominiran za Oscara? Kritičari za Direkt o favoritima