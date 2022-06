POGLEDAJTE FOTKE / Kako se Grubnić zabavlja po Jadranu: Družio se i s Vlatkom Pokos, slavio s Momčilom i pokazivao skupocjene krpice i dodatke

Stilist Marko Grubnić itekako živi svoj san, na Instagramu je pratitelje redovito obavještavao o svom luksuznom odmoru po hrvatskoj obali. Marko je svoje putovanje započeo na Korčuli gdje je proslavio i svoju godišnjicu s partnerom Momčilo Gurovićem. Par je uživao u raskošnom hotelu, a Marko se hvalio i skupim krpicama. Kasnije se domaći stilist zabavljao po Istri, družio se s Tinom Walme, Vlatkom Pokos, Tatjanom Dragović i Pedrom Soltzom te manekenkama i ljubiteljicama mode. Grubnić se na fotkama hvalio svojim Louis Vuitton natikačama, Dolce Gabbana naočalama od 2180 kuna, Hermes torbom i Lack of colour šeširom od 695 kuna, New Bottega ručnom torbicom te Balenciaga tenisicama čija je cijena od 6300 do 7500 kuna. Fotke s Grubnićevog putovanja po hrvatskoj obali pogledajte u galeriji...