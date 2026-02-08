Marko Grubnić predstavio novog člana obitelji: 'Dugo smo te čekali i sanjali...'

Marko Grubnić (43), poznati hrvatski stilist i influencer, raznježio je svoje pratitelje objavom o novom članu obitelji – malom psu pomerancu imenom Harper. Stilist je objavio seriju fotografija koje prikazuju njegovu nježniju stranu i trenutke s novim ljubimcem.

Dolazak Harpera u dom Grubnića

Maleni psić, koji podsjeća na plišanog medvjedića, odmah je osvojio srca pratitelja. Uz objavu, Grubnić je napisao:

"Najnoviji član naše obitelji, Harper. Dugo smo te čekali i sanjali. Dobrodošao kući, naš mali medo. Već si tako duboko voljen, a mi ti obećajemo da ćemo te štititi, brinuti o tebi, maziti te i voljeti više nego što riječi mogu izraziti, do kraja naših života."

Na fotografijama se vidi kako se Harper uspješno uklopio među Grubnićeve ostale pse, koji su ga radosno prihvatili.

Reakcije pratitelja

Objava je brzo prikupila brojne lajkove i komentare, a pratitelji su bili oduševljeni. Poruke poput: "Kakvi slatkiši", "Koja slatkoća" i "Presladak" preplavile su objavu. Jedna pratiteljica je duhovito dodala: "Ma daj, što si takav, nemoj to raditi. Dovodiš me u napast da i ja uzmem tako jednog malog medvjedića."

Glamurozan život i ljubav prema psima

Dolazak Harpera savršeno se uklapa u Grubnićev stil života, gdje estetika i luksuz prate svaki detalj, uključujući i kućne ljubimce. Kao dugogodišnji stilist hrvatskih zvijezda, poput Maje Šuput (46), Grubnić je navikao biti okružen lijepim stvarima, a dolazak novog ljubimca donosi dodatnu radost u njegov pomno uređen dom.

Redovito dijeli trenutke s majkom Brankom, ali i sa sinom Maje Šuput, malenim Bloomom, često u usklađenim modnim kombinacijama. Dolazak Harpera simbol je ostvarenja dugogodišnje želje i pokazuje koliko Grubnić cijeni toplinu doma i obiteljsku sreću.

