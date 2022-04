Marko Grubnić u četvrtak se na Instagramu pohvalio zajedničkom fotografijom s Momčilom Gurovićem. Marko i Momčilo javno su priznali zaruke, ali je vrlo moguće da se ovaj par vjenčao u velikoj tajnosti, dokaz tomu je i Markov veliki dijamantni prsten.

Marko nikad sretniji

Desna ruka Maje Šuput i njezin stilist, Marko, za IN Magazin je otvorio dušu i priznao da je napokon sretan u životu.

"Pa mogu iskreno sada reći da imam sve u životu. Da ne znam na koju temu pričamo, ne znam što bih rekao da mi fali u životu. Ja zaista imam sve. Ispunjen sam, sretan sam", rekao je.

Marko je u četvrtak proslavio Momčilov rođendan i posvetio mu emotivni tekst na Instagramu.

"Nisam baš siguran što sam učinio da zaslužim tako nevjerojatnog prijatelja za cijeli život, ali ono što znam je da je moja stvarnost s tobom bolja od bilo kojeg sna koji sam ikada sanjao. Hvala ti što si bio ti cijelim putem. Sretan rođendan", napisao je Grubnić.

'I tu me demantirao život'

Mediji su se raspisali o Grubniću nakon što se u showu "Ples sa zvijezdama" pojavio s velikim dijamantnim prstenom, mnogi smatraju da se njegovo i Momčilovo vjenčanje odvilo u velikoj tajnosti, no Marko za IN Magazin nije htio to niti poreći niti potvrditi.

"Čovjek ne bi na meni rekao, ali nerijetko pričam o privatnom životu. Obično dajem jako puno medijima, objavljujem puno i na Instagramu te pokažem sve, a zapravo ne pokažem ništa", kazao je.

"Prije sam govorio da nikada neću nositi prsten. I kada ću se vjenčati jednoga dana mislio sam da ću prsten nositi na lančiću ili u ladici. I tu me demantirao život te s veseljem nosim prsten", ispričao je Marko koji se 2020. pohvalio glamuroznim zarukama u jednom zagrebačkom restoranu.