Marko Cuccurin nakon treninga: Pogledajte drastičnu promjenu koju je ostvario u dvije godine

Hrvatski influencer Marco Cuccurin (24) ponovno je privukao pažnju objavom iz teretane, u kojoj je pokazao rezultate svog predanog vježbanja i poslao motivacijsku poruku pratiteljima.

Pokazao formu nakon treninga

Cuccurin je na društvenim mrežama podijelio fotografije nastale neposredno nakon treninga, na kojima se jasno vidi takozvani “pump”, odnosno privremena napumpanost mišića.

"Dogodio se dobar 'pump' pa sam ga obilježio fotografije, a kako dugo nisam objavio ovakve iz teretane evo jedne da to promijenimo. P. S. još 82 dana do ljeta tako da sad trebamo stisnuti malo svi", napisao je.

Podsjetio na veliku transformaciju

Nije mu ovo prvi put da javno govori o fizičkoj promjeni. Još krajem prošle godine podijelio je video u kojem je usporedio svoj izgled od prije dvije godine s današnjim, ističući koliko su trud i kontinuitet važni.

"Ista odjeća dvije godine kasnije. Isplati se otići na trening i biti uporan tu i tamo, pogotovo kada ti se smiju ili kada ti kažu da ne znaš i da nikad nećeš uspjeti ama baš ništa", poručio je tada.

Pratitelji oduševljeni rezultatima

Objave nisu prošle nezapaženo među njegovim pratiteljima, koji su ga u komentarima zasuli pohvalama za vidljiv napredak i disciplinu.

"Trud se uvijek isplati, bravo", "Treba volje i upornosti. I evo rezultata", "Pravi napredak", "Bilderi bi se posramili", "Svaka čast, vidi se da držiš do sebe", "Je li ružno reći da si se baš proljepšao?" i "Najvažnije je zdravlje i unutarnje zadovoljstvo. Izgled je samo nuspojava truda i rada na sebi", bili su samo neki od komentara.

