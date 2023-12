Glumac Marko Braić (32) pravi je zavodnik. Trenutačno ga pred malim ekranima možemo vidjeti u RTL-ovoj hit seriji 'San snova', koju možete gledati i na platformi Voyo. Glumac je golišavom fotkom zapalio društvene mreže, a obožavateljice su nakon vrućih prizora ostale bez daha.

'Jesi li realan?'

Marko je nedavno na društvenoj mreži objavio fotku na kojoj pozira doslovno gol, prekrivajući intimne dijelove ručnikom.

"Dok smo mladi", napisao je Marko, a ubrzo su ga obožavateljice "bombardirale" komplimentima.

"Hoćeš li prestati?", "+18 i ne preporučuje se osobama sa slabijem srcem", "Srce mi je stalo", "Jesi li realan ili normalan?", "Zgodan. Imaš li curu?", samo su neki od komentara.

Njegova kolegica Nadia Cvitanović (33), koja također glumi s njim u RTL-ovoj seriji 'San snova', ostavila je šaljivi komentar.

"Opet si gologuz", napisala je. "To je to do četrdesete", odgovorio joj je Marko.

Foto: RTL Foto: RTL Marko Braić

'Zove na blud'

No, ovo nije jedina njegova objava koja je izludila obožavateljice. Marko je nedavno objavio na Instagram profilu fotografije iz tuša, a nije mogla odoliti da ne prokomentira ni njegova kolegica Nives Celzijus (41).

"Zove na blud", napisala je. "Odazovi se!", poručio joj je glumac.

