Tužna sudbina popularnog influencera: Udovica Marka Babića obratila se svojim pratiteljima

Arhitekt, marketinški stručnjak i autor Marko Babić preminuo je na ljeto 2023. godine u 32. godini. Da je među živima, danas bi slavio 34. rođendan. Na svom Instagram profilu, sada se oglasila udovica, arhitektica Tina Biloglav. ''Sretan rođendan, dječače'', napisala je Tina.

Također, prisjetila se i trenutka kada je Marko slavio 31. rođendan.

''Riskiram da me proglasite ludim, ali trideset i prva je bila jedna od najboljih godina do sada. Dobar pokazatelj je i to što smo s jednog djeteta došli do troje. Iduća godina će biti još bolja i luđa od ove prošle. Imam toooliko planova da me strah i razmišljati o tome kada ćemo ih sve provesti u djelo, ali nema veze. Važno da smo tu, zajedno, da se volimo i da smo sretni'', tada je napisao Marko.

Podsjećamo, Marko se od 2021. godine borio sa sarkomom, a kroz cijelu borbu s opakom bolesti, uvijek je bio pozitivan i trudio se svim snagama olakšati tešku situaciju sebi i obitelji. Nažalost, prije nešto više od dvije godine, Babić je izgubio bitku.

POGLEDAJTE VIDEO:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Došao sam na ovaj svijet s misijom i brutalno sam ju odradio. Tvoja misija još traje, ti živiš u svim ljudima kojima si pomogao i koji te vole. Hvala ti na svemu dječače. Hvala svima koji su tu uz nas. Samo ljubav preživi smrt. 25.07.2023.", pisalo je na njegovom Instagram profilu.

Marko je iza sebe ostavio partnericu i dvije kćeri, Lucu i Tonku.

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu