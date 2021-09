Umjetnica Marina Abramović u intervjuu za The Guardian progovorila je o svom životu pred 75. rođendan. Govorila je o vezi s Ulayjem za kojeg kaže da je bio ljubav njenog života.

"Ulay je bio ljubav mog života. A onda me tužio. Bilo je strašno - izgubila sam. Bio sam nevjerojatno ljut. Ali onda sam jednog dana otvorila oči i rekla: U redu, izgubila sam. Što je sljedeće? Potom je uslijedio oprost. Preminuo je 2020. i imali smo ovu divnu posljednju godinu njegovog života kad smo se zapravo sprijateljili. Bio je to predivan osjećaj jer je ljutnja otrovna, ne samo za drugu osobu nego i za vas same. Sada se sjećam Ulaya s nježnošću", kazala je o pokojnom umjetniku.

Imala je nekoliko abortusa

Danas, pred 75. rođendan, ima dvadeset godina mlađeg dečka, s kojim uživa u seksu.

"Seks mi je veoma važan. Uvijek je bio! Mnogi ljudi misle da poslije menopauze ženama više nije do seksa. A za mene je seks poslije menopauze postao još bolji jer se ne moraš brinuti o neželjenoj trudnoći. Sada imam dečka koji je mlađi od mene 21 godinu. I to je fantastično! Nemam apsolutno nikakav problem s tim što sam seksualno veoma aktivna. To me čini sretnom. Seks vidim kao neophodnu životnu ravnotežu, uz dobru hranu, humor i radost", zaključila je.

Umjetnica je ranije rekla da nikad nije htjela imati djecu te da je imala nekoliko abortusa. Istaknula je da smatra da bi majčinstvo uništilo njezinu karijeru umjetnice.

"Imaš jednu energiju u svom tijelu, a ako je tvoja energija podijeljena između toga da budeš umjetnik i majka, u nekom trenutku jedno od to dvoje će patiti. Svi moji prijatelji zvali su me da budem kuma njihovoj djeci i to je divno. Također, i svi moji studenti su moja djeca. I zaista sam ponosna na njih", rekla je.