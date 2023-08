NESRETAN SLUČAJ ILI...? / Misterij smrti Marilyn Monroe i danas golica javnost: 'Gola na krevetu, s telefonom u ruci, a jedno je posebno nelogično'

Marilyn Monroe je desetljećima očaravala javnost svojom prepoznatljivom plavom kosom i ikoničnom figurom pješčanog sata. Američka glumica je imala sve. Slavu, ljepotu, novac, moć. No, život ju nije mazio. Marilyn je rođena u Los Angelesu, a njezina joj je samohrana majka Gladys Baker dala ime Norma Jeane. Nakon što je majka obolila od šizofrenije, glumica je završila pod državnu skrb. Nakon nekog vremena, promijenila je čak 11 udomiteljskih obitelji. Kako bi se osamostalila, udala se za Jamesa Doughertyja. James je bio policajac, vjenčali su se 1942. kada je glumica imala samo 16 godina, a njihov je brak trajao četiri godine. Njezina karijera započela je tijekom Drugog svjetskog rata, kada je njezin suprug bio u vojsci, a ona se zaposlila u tvornici municije. Tamo ju je primijetio fotograf David Conover i ponudio joj posao pin-up modela, nakon čega je dobila nekoliko uloga u reklamama. Zatim je potpisala ugovor s studijem 20th Century Fox kada je promijenila ime u Marilyn Monroe. S glavnom ulogom u filmu "Niagara", kao i ulogama u "Muškarci više vole plavuše" i "Kako se udati za milijunaša" proslavila se i postala jedna od najupečatljivijih seks simbola. Glumica nije imala sreće u ljubavi. Iza sebe ima još neuspjele brakove s popularnim sportašem Joe DiMaggijem i književnikom Arthurom Millerom. Njezina filmska karijera doživjela je velik uspjeh, prvo s ulogom u "Autobusnoj stanici", a zatim s "Neki to vole vruće". Kada je iznenada preminula u dobi od 36 godina, svi su se zapitali što se točno dogodilo s Marilyn. O seks ikoni se i dalje priča. Netflixov dokumentarni film "The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes", koji je izašao u travnju prošle godine istražuje detalje njezine smrti. Unatoč tome što je bila javna osoba, vodila je relativno privatni život. Rano u jutarnjim satima 4. kolovoza 1962. godine, Marilyn je pronađena mrtva, navodno od predoziranja tableta za spavanje, u svojoj skromnoj kući u Los Angelesu, izvještava Los Angeles Times. Navodno je Marilyn otišla u svoju spavaću sobu oko 20 sati večer prije i nađena je "gola, ležeći licem prema dolje na krevetu i držeći telefonsku slušalicu u ruci" kad je psihijatar provalio u njezinu sobu u 3:30 ujutro. Procijenjeno je da je umrla šest do osam sati prije nego što je pronađena. Službena verzija je da je Marilyn umrla od predoziranja. Obdukcija je utvrdila da je Marilyn umrla od akutne kombinirane toksičnosti lijekova, kloral hidrata (umirujući lijek koji se obično koristi prije operacija), i Nembutal (sedativ i antikonvulziv), a bočice s tabletama su pronađene pored njenog kreveta. Međutim, nije pronađena čaša s vodom u njenoj sobi, što bi joj vjerojatno trebalo da proguta sve te pilule, a nije bilo tragova pilule u njenom želucu. Cyril Wecht, forenzički patolog, sugerirao je da su joj lijekovi možda "ubrizgani". Navodno je također uzimao uzorke iz Marilyninog želuca i tankog crijeva i zatražio od toksikologa da ih ispita, ali to nikada nije učinjeno. Marilyn je godinama imala problema s mentalnim zdravljem prije svoje smrti i boravila u klinici za psihičke bolesti. Marilyn nije podnosila boravak u bolnici i napustila ju je nakon tri dana. "Osjećala sam se kao da sam u nekoj vrsti zatvora za zločin koji nisam počinila", napisala je svom tadašnjem psihijatru. Nedugo prije smrti, njezin terapeut Greenson opisao je njezino tadašnje stanje. "Nije mogla spavati i govorila je kako se osjeća bezvrijedno. Govorila je o sebi kao o djevojčici, da je ružna i da su ljudi prema njoj ljubazni samo zbog onoga što mogu dobiti od nje. Rekla je da joj se više ne isplati živjeti", dodao je dr. Greenson.