Voditeljica showa "Život na vagi", čije propuštene epizode možete pogledati na platformi Voyo, Marijana Batinić (43), našalila se s fanovima povodom "prvog Aprila", a mnoge je poprilično i zbunila.

Marijana je na Instagramu postavila fotografiju, na kojoj pozira u puloveru bež boje te rukama drži trbuh. Po tome su mnogi mislili da je voditeljica trudna, no uzrok tome je ipak "blagdansko prejedanje", a Marijana je to iskoristila za prvoaprilsku šalu.

"Malo je reći da sam se prejela, malo mi je i neugodno. A vi kako ste? P.S. Ne vjeruj uvijek svojim očima - stara prvoaprilska", napisala je Marijana u opisu objave.

Čini se da fanovi nisu čitali opis objave pa su joj u komentarima čestitali na trudnoći. Jedna od njih bila je i Sonja Kovač, no ubrzo je shvatila o čemu se zapravo radi.

"Lažeš me! Be***, ako je ovo prvoaprilska šala, Batinić nasamarila si me, a duuuugo me nitko nije nasamario na prvi April! Šta ti je trudnički mozak", napisala joj Sonja u komentaru, a Marijana se nasmijala te joj odgovorila:

"Ma iz fore se slikala i skužim da je dobra prvoaprilska, a čak ništa ni lagala nisam, samo ljudi vide ono što žele vidjeti."

Objasnila razlog šale

Nakon sovje objave, Marijana je dala objašnjenje šale na svom Instagram storyju.

"Nikakav jastuk nije u pitanju, jednostavno sam pretjerala s materinom pa hotelskom spizom i tako u krug... I toliko mi je bilo smiješno i još je 1. april da sam morala objaviti. Samo što rijetki čitaju caption, većina vidi ono što želi vidjeti", napisala je Marijana na storyju.

