Kada pomislite na Marijanu Puljak (53), vjerojatno vam prvo padaju na pamet njezini oštri politički govori, borba protiv korupcije i nepokolebljivi stavovi u Saboru. Možda čak i podignuta ruka koja nekima u političkim krugovima zadaje glavobolje. No, ona je puno više od političarke koja neumorno zagovara promjene.

Ona je supruga, s gradonačelnikom Ivicom Puljkom ove godine slavi jubilarnu 30. godišnjiicu braka, majka troje djece, prva dama Splita, međunarodna tajnica liberalne stranke Centar i – što možda niste znali – žena koja obožava dobru seriju, zna složiti fantastičan ručak u ekspres loncu i, naravno, ima svoju omiljenu pjesmu koju uvijek mora otpjevati kad je čuje na radiju.

Navikli smo je slušati o zakonima, projektima i reformama, no koliko zapravo znamo o Marijani Puljak izvan saborske govornice? Koji su njezini mali rituali opuštanja? U čiji bi ormar zavirila? Koje beauty proizvode ne mijenja? I što bi radije – dalmatinski soparnik ili nešto egzotično iz svjetske kuhinje?

Ovaj put razgovaramo o svemu onome što je čini baš njom – izvan politike i bez protokola. Upoznajte Marijanu Puljak u jednom drugačijem svjetlu – ležerno, zabavno i osobno. Jer iza ozbiljne političke figure krije se žena koja, poput svih nas, voli dobre filmove, smijeh i trenutke u kojima politika može pričekati.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kako izgleda jedan vaš tipičan dan u Splitu kada niste u Saboru? Koje su vam omiljene splitske lokacije za opuštanje?

Posao saborske zastupnice nije vezan samo za sabornicu. Imamo dosta posla i izvan nje, tako da mi je dan i u Splitu prilično dinamičan – uvijek su tu sastanci, pripreme za rasprave u Saboru, pripreme zakonskih prijedloga i inicijativa, razna događanja i razgovori s ljudima. No, ako uspijem odvojiti malo vremena za sebe, volim sa suprugom prošetati Splitom, bilo po Rivi, bilo po Marjanu. Volim otići na pazar, odnosno tržnicu, po svježe povrće i voće, a u posljednje vrijeme poseban gušt mi je prošetati do Žnjana, koji je trenutno gradilište jer se provodi veliki projekt preuređenja plaže. Uživam i u kavi s prijateljima, pogotovo ako je na nekoj terasi s pogledom na more – to su mi mali luksuzi koji me napune energijom.

Jeste li romantična osoba? Kako obično provodite Valentinovo?

Ne bih rekla da sam pretjerano romantična u klasičnom smislu, ali cijenim male, nenametljive geste pažnje. Valentinovo nije nešto što suprug i ja posebno obilježavamo – ako imamo vremena, odemo na večeru, ali najradije ostanemo doma, provedemo večer uz neku finu večeru i dobar film. Draže mi je kada me netko iznenadi nečim spontano, bez "kalendarske obaveze".

Koji je najromantičniji trenutak koji ste doživjeli?

Najromantičniji trenuci su mi uvijek oni spontani, kada netko učini nešto iz srca, bez velike pompe. Zajednička putovanja posebno su mi draga jer volim istraživati nova mjesta s voljenima. Moram priznati da već nekoliko godina nismo našli vremena za neka duža putovanja zajedno i to mi već pomalo nedostaje. Nadam se da će ove godine biti prilike.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Jeste li više ljubiteljica domaće dalmatinske kuhinje ili volite eksperimentirati s novim jelima?

Volim dalmatinsku kuhinju, naravno, ali istovremeno jako volim eksperimentirati s novim jelima i okusima. Neka jela sam skuhala samo jednom u životu jer mi je gušt stalno isprobavati nešto novo. Najviše uživam kada spojim tradicionalne recepte s nekim modernim tehnikama ili neočekivanim začinima.

Koje vam je omiljeno tradicionalno dalmatinsko jelo? Volite li kuhati i imate li neko svoje "tajno" jelo koje uvijek uspije?

Poljički soparnik definitivno mi je najdraže tradicionalno dalmatinsko jelo jer sam i sama podrijetlom iz Poljica. Tek sam ga nedavno naučila raditi od sestrične Anamarije. Pripremam ga na kominu kod mame i svaki put ispadne sve bolji. Kuhanje mi je velika strast, a kod mene nema "standardnog repertoara" – svaki dan smišljam nešto novo. Kako obično nemam puno vremena, majstorica sam u upotrebi ekspres lonca, za kuhanje variva, pa čak i raznih pečenja, koja u ekspres loncu ispadnu kao ispod peke. Drago mi je što i naša djeca vole kuhati – svo troje!

Koje serije trenutno pratite i koju biste preporučili svima? Koji vam je omiljeni "guilty pleasure" film ili serija, nešto što možda ne biste priznali svima?

Uvijek se rado vraćam serijama Prijatelji i Teoriji velikog praska – to su mi klasici za opuštanje i ritual prije spavanja. Volim pogledati i dobru kriminalističku seriju ili neku kvalitetnu dramu. Obožavateljica sam Marvelovih filmova i znanstvene fantastike. Što se tiče "guilty pleasure" sadržaja, možda bi to bile neke televizijske romantične komedije koje mi služe da potpuno isključim mozak i odmorim sive stanice!

Foto: Patrik Macek/Pixsell

Da možete 'posuditi' ormar bilo koje slavne osobe, čiji biste stil rado isprobali?

Zanimljivo pitanje. Vjerojatno Cate Blanchett – volim njen elegantan, klasično-sofisticirani stil.

Koja vam je najdraža fizička aktivnost – teretana, trčanje, joga ili?

Trenutno se, nažalost, ne bavim nikakvom ozbiljnijom fizičkom aktivnošću osim povremenog hodanja i jutarnjeg rastezanja. Znam da bih trebala biti upornija i redovitija. Svaki tjedan sebi obećam da ću početi "od ponedjeljka", ali taj ponedjeljak nikako da dođe!

Da možete trenirati s bilo kojim poznatim sportašem, tko bi to bio?

Da mogu trenirati s bilo kojim poznatim sportašem, mislim da bi to bila Dina Levačić. Nevjerojatna je njezina mentalna snaga i izdržljivost – plivati satima u ledenom moru, preplivati La Manche, a uz to zračiti takvom pozitivom i skromnošću, to je stvarno impresivno. Voljela bih čuti kako se psihički priprema za takve izazove i kako gura sebe preko granica mogućeg.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Koliko vam je važna rutina njege kože i imate li neki "must-have" beauty proizvod?

Njega kože mi je važna, ali trudim se da ne bude komplicirana. Otkrila sam u posljednje vrijeme hidratantne serume, a koristim uvijek i laganu dnevnu kremu sa zaštitnim faktorom.

Imate li neki "domaći" beauty recept koji vam je otkrila baka ili mama?

Maslinovo ulje! Koristim ga za njegu kože, posebno ljeti na plaži, uz kreme s faktorom. Sjećam se, dok sam bila trudna, davnih dana, stalno sam ga koristila za mazanje trbuha nakon kupanja u moru – i mogu reći da mi je puno pomoglo.

Koliko vam je važno kako izgledate u javnosti ili mislite da bi se žene u politici trebale manje opterećivati time?

Jedna zanimljivost, prije nego sam se počela baviti javnim poslom nisam se uopće šminkala. Radila sam 25 godina u IT sektoru i uglavnom bila u crnim i sivim odijelima. Kad sam krenula u politiku upozorili su me da bi bilo dobro staviti malo šminke jer se moram prilagoditi snimanjima za televiziju i fotografijama u medijima. Važno mi je kako izgledam u javnosti, ali ne bih htjela da me se procjenjuje samo na temelju toga. Žene u politici često su pod većim pritiskom nego muškarci da uvijek budu besprijekorno sređene, što mislim da nije fer.

Foto: Privatna arhiva

Kakav je vaš stav o plastičnim operacijama – smatrate li ih tabuom ili osobnim izborom?

Mislim da su plastične operacije osobni izbor, ali čini mi se da se danas s njima malo i pretjeruje. Prirodna ljepota i osobnost su mi puno važniji od isforsiranih trendova.

Mislite li da postoji pritisak na žene, posebno one u javnom životu, da izgledaju na određeni način?

Apsolutno! Žene se stalno ocjenjuje prema izgledu, što muškarci rijetko doživljavaju. Kad mene žele vrijeđati hejteri po društvenim mrežama obično krenu od mog velikog nosa koji je takav kakav je od rođenja. Dovoljno sam samouvjerena da me to ne pogađa, ali nisam vidjela da se tako odnose prema bilo kojem muškarcu.

Što radite kada želite "pobjeći" od politike i svakodnevnih obaveza?

Opuštam se uz dobru seriju, film ili koncert. Prošlo ljeto sam s kćeri bila na koncertu Ed Sheerana u Zagrebu i Adele u Münchenu, prije dvije godine na Bruce Springsteenu u Milanu, a ove godine se nadam opet s kćeri otići u London na Coldplay.

Koju pjesmu uvijek morate otpjevati kad je čujete na radiju?

Sve od Dina Dvornika, ali posebno ''Ništa kontra Splita''! Zarazna je. Trenutno mi je Baby Lasagna hit – navijala sam za njega prošle godine na Eurosongu i i baš mi je drago kako mu se karijera razvija. Inače najviše slušam stranu glazbu. Generacija sam X pa su mi '80-e zakon.

