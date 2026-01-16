Marijana Batinić uživa na skijanju u Italiji: 'Nadala sam se skidanju kila, ali ništa od toga'

Poznata televizijska voditeljica i influencerica Marijana Batinić (44) iskoristila je siječanj za idiličan zimski odmor. Sa svojim pratiteljima na Instagramu, kojih ima preko 270 tisuća, podijelila je niz fotografija i snimki iz talijanskih Dolomita, gdje uživa u snježnim radostima sa suprugom Matejem Pašalićem i starijom kćeri Enom. Voditeljica je otkrila kako izgleda njihov aktivni odmor, ali i podijelila duhovitu opasku na račun kilograma nakupljenih tijekom blagdana.

Skijaška avantura

"Dolomiti SuperSki – s jednim ski passom pokriveno je više skijališta, što smo mi, naravno, iskoristili do kraja", započela je Marijana svoju objavu. Otkrila je da su u samo pet dana na skijama prešli impresivnih 200 kilometara, istražujući staze od Sellaronde i Alta Badije do skijališta Tre Cime. Snimke koje je podijelila prikazuju je kako vješto skija na savršeno uređenim stazama pod vedrim nebom, a prizori planinskih vrhunaca oduzimaju dah. Kroz smijeh je priznala da od planiranog skidanja kilograma nakupljenih u prosincu nema ništa. "Nadala sam se skidanju kila nakupljenih kroz 12. mjesec, ali ništa od toga. To kad se vratimo kući", napisala je simpatična Splićanka.

Osim sportskih aktivnosti, obitelj je iskoristila priliku i za kulturno uzdizanje. Posjetili su Reinhold Messner House, izložbeni prostor najpoznatijeg alpinista na svijetu. Marijana je s oduševljenjem opisala prostor kao "jako inspirativan", ističući kako reflektira Messnerovu filozofiju o planinama i prirodi te je dala toplu preporuku svima koji se nađu u blizini.

Odmor za dušu

Voditeljica je otkrila i jedan simpatičan detalj koji je ovo putovanje učinio posebnim. "Prvi put da Roza nije s nama, jer je gospođica na skijanju s vrtićem, pa smo k'o na honeymoonu", našalila se. Njezina petogodišnja kći Roza, naime, proživljava svoje prvo zimovanje s vrtićkom grupom, što je roditeljima omogućilo da se malo više posvete jedno drugome i desetogodišnjoj kćeri Eni. Čini se da je ovaj odmor stigao u pravo vrijeme, nakon nekoliko vrlo dinamičnih mjeseci u životu popularne voditeljice. Prošlog kolovoza odjeknula je vijest o njezinom odlasku iz popularnog showa "Život na vagi", a nedugo nakon toga sa suprugom se upustila u veliki projekt preuređenja novog kreativnog studija u centru Zagreba.

Njezini pratitelji su je obasuli pozitivnim komentarima, a mnogi su istaknuli kako je vrijeme savršeno za zimske radosti. "A vrime savršeno", samo je jedan od komentara koji hvali idilične uvjete na skijalištu, dok su drugi izrazili blagu zavist na snježnoj idili.