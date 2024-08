Marija Šerifović zbog dijete završila na infuziji: 'Jedan od najtežih dana u mom životu'

Srpska pjevačica Marija Šerifović (39) podvrgla se rigoroznoj dijeti zbog koje je završila na infuziji. Šerifović je prije dvije godine odlučila započeti proces mršavljenja pomoću kojeg je nakon tjedan dana uspjela izgubiti gotovo tri kilograma. Pjevačica se nedavno prisjetila razdoblja prije snimanja spota s hrvatskim pjevačem Matijom Cvekom (31). Naime, pobjednica Eurosonga se za potrebe snimanja pridržavala rigorozne dijete, koja ju je naposljetku stajala zdravlja.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL Marija Šerifović

"Bila sam 22 dana na ekstremno strogoj dijeti prije početka snimanja spotova. Došao je na red prvi spot koji smo snimali Matija Cvek i ja za pjesmu 'Pola sunca', a onda su naši prijatelji poslali catering i oni imaju strašno dobre uštipke. Pojela sam jedan, stigla sam kući. Zaspala sam negdje oko 23 sata, a oko jedan iza ponoći su me probudili stravični bolovi u trbuhu. Povraćala sam i sve što ide uz to, otišla sam na hitnu", prisjetila se pjevačica za Blic. Probdjela je gotovo cijelu noć, no nije mogla otkazati snimanje spota. Završila je na infuziji, a velikog dijela tadašnjeg dana se ne sjeća.

"Ne znam ni što su mi sve radili, to je možda jedan od najtežih dana u mom životu. Mislila sam da neću preživjeti", otkrila je Šerifović.

Podsjetimo, glazbena zvijezda je krajem prošle godine pomoću surogat majke dobila sina. S obzirom na to da je surogat majčinstvo zabranjeno u Srbiji, pjevačica se posavjetovala s američkim liječnicima te se njen sin Mario rodio u Los Angelesu. Istaknula je da je glazba postala njena druga ljubav, no ne može bez nje. Rasprodala je Arenu Zagreb u ožujku, a čekaju je nastupi u Rijeci, Osijeku i Varaždinu u sklopu turneje 'Dolazi ljubav'.

