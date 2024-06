Nakon što je prošlog prosinca javnost ostala u šoku nakon vijesti da je Marija Šerifović postala majka uz pomoć surogat majke, pitanje koje se postavlja mjesecima jest tko je otac dječaka Maria.

Marija je, ipak, priznala da nikada neće otkriti identitet tog čovjeka, budući da bi u tom slučaju bila papreno kažnjena. "To su stvari o kojima ne mogu i ne smijem govoriti, zbog svih ugovora potpisanih jer se nikad ne zna hoće li ovo nekada netko prevesti, a onda me tužiti za deset milijuna dolara, a možda i više. Strašan je frajer, Europljanin", izjavila je.

Na pitanje kako je odlučila dati sinu ime Mario, Marija se prisjetila: "To jutro u bolnici, pošto sam željela što prije doći do dokumenata, dolazili su na svakih pet minuta: 'Kako se zove dijete, hoćete li reći?!'. Svi gledamo u dijete, netko je izgovorio Mario i kraj priče", rekla je ona, a potom priznala da će svom sinu biti najveći oslonac i podrška, čime god on htio baviti se u životu te nastavila: "Rekle su mi prijateljice, ženetine i babetine u mom krugu 'Ne izgovaraj previše, svemir sve čuje'. Neka bude zdravo, pametno i pošteno biće. Što se mene tiče, može da bude i doktor znanosti i vulkanizer. Ako bude doktor znanosti, živjet će na Beverly Hillsu, a ako bude vulkanizer, kupit ću mu cijeli Tošin bunar! Trudit ću se da ga čujem, vidim, osluškujem njegove potrebe i budem njegov oslonac".

Foto: Profimedia Marija Šerifović

Nakon što je rasprodala koncerte u Areni Zagreb i Slavonskom Brodu, srpska pjevačica najavila je nastavak turneje "Dolazi ljubav" pa će tako 18. listopada nastupati u dvorani Zamet u Rijeci, a 14. prosinca u Areni Varaždin.

"Glazba je do prošle godine bila moja prva ljubav, a sada je druga, ali ne mogu bez nje. Plan je da ova turneja završi u ožujku, nakon čega sigurno slijedi pauza od dvije godine jer moram odmoriti, a nakon toga tko zna, zato idemo uživati - neka poludi Rijeka, neka poludi Varaždin", rekla je pobjednica Eurovizije za radio Extra FM.

