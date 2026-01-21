FREEMAIL
Marija Šerifović progovorila o povlačenju: Želi se odreći velikog izvora zarade

Marija Šerifović progovorila o povlačenju: Želi se odreći velikog izvora zarade
Foto: M.m./ataimage/pixsell

Marija je priznala da ozbiljno razmišlja o gašenju svojih profila na neodređeno vrijeme, iako konačnu odluku još nije donijela

21.1.2026.
23:06
Hot.hr
M.m./ataimage/pixsell
Poznata pjevačica Marija Šerifović (41) vrlo je aktivna na društvenim mrežama, gdje je prati više od milijun ljudi. Posebno je zapažena na YouTubeu, gdje njezini videozapisi bilježe veliku gledanost i donose joj značajnu zaradu. Upravo zato njezina nedavna izjava o mogućem povlačenju sa svih platformi iznenadila je brojne obožavatelje.

Naime, kako piše Kurir, Marija je priznala da ozbiljno razmišlja o gašenju svojih profila na neodređeno vrijeme, iako konačnu odluku još nije donijela.

"Intenzivno razmišljam o tome da ugasim sve društvene mreže. YouTube vlogove, Instagram, Twitter – sve, na neodređeno vrijeme. Za sada samo razmišljam", rekla je Šerifović.

Neugodna situacija s obožavateljem

Podsjetimo, Marija je nedavno opisala i neugodno iskustvo s jednim fanom.

"Davno je to bilo. Prišla mi je osoba da se slikamo, pa poslije: “E, nije dobra slika”, pa opet, pa još jednom. Onda je tražila da se slika i sa sestrom. Nakon toga smo otišli u noćni bar i opet ista osoba. U jednom trenutku je postala agresivna, gurala se između mojih prijatelja i osiguranja, uhvatila me za vrat i jako stisnula. Čula sam jak “krck”, nosila sam kragnu jer mi je bio ozlijeđen kralježak. Ali što da radim, ima ludih ljudi, a na meni je da vjerujem da ste svi vi normalni", ispričala je Marija.

O majčinstvu

Pjevačica se nedavno dotaknula i teme samohranog majčinstva, istaknuvši koliko poštuje sve žene koje same odgajaju djecu.

"Ja, s obzirom na to da za drugo ne znam, ne vidim neku posebnu težinu… Zapravo, vidim i znam da svakoj samohranoj majci treba dodijeliti pehar, diplomu i plaću od 5.000 eura. Samohrane majke trebale bi biti bogom dane osobe", rekla je.

Dodala je i kako ne bi voljela da njezin sin jednoga dana krene njezinim stopama i bavi se pjevanjem, ali bi voljela da ima osnovno znanje o glazbi.

"Mislim da se ta ljubav iz dana u dan, iz tjedna u tjedan razvija. Kako je on sve veći, tako se ta ljubav umnožava. Tek tada shvatimo koliko je to najvažnija uloga u našem životu i nešto bez čega više ne možemo", zaključila je Marija.

 

 

