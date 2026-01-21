Marija Šerifović progovorila o povlačenju: Želi se odreći velikog izvora zarade

Poznata pjevačica Marija Šerifović (41) vrlo je aktivna na društvenim mrežama, gdje je prati više od milijun ljudi. Posebno je zapažena na YouTubeu, gdje njezini videozapisi bilježe veliku gledanost i donose joj značajnu zaradu. Upravo zato njezina nedavna izjava o mogućem povlačenju sa svih platformi iznenadila je brojne obožavatelje.

Naime, kako piše Kurir, Marija je priznala da ozbiljno razmišlja o gašenju svojih profila na neodređeno vrijeme, iako konačnu odluku još nije donijela.

"Intenzivno razmišljam o tome da ugasim sve društvene mreže. YouTube vlogove, Instagram, Twitter – sve, na neodređeno vrijeme. Za sada samo razmišljam", rekla je Šerifović.

Neugodna situacija s obožavateljem

Podsjetimo, Marija je nedavno opisala i neugodno iskustvo s jednim fanom.

"Davno je to bilo. Prišla mi je osoba da se slikamo, pa poslije: “E, nije dobra slika”, pa opet, pa još jednom. Onda je tražila da se slika i sa sestrom. Nakon toga smo otišli u noćni bar i opet ista osoba. U jednom trenutku je postala agresivna, gurala se između mojih prijatelja i osiguranja, uhvatila me za vrat i jako stisnula. Čula sam jak “krck”, nosila sam kragnu jer mi je bio ozlijeđen kralježak. Ali što da radim, ima ludih ljudi, a na meni je da vjerujem da ste svi vi normalni", ispričala je Marija.

O majčinstvu

Pjevačica se nedavno dotaknula i teme samohranog majčinstva, istaknuvši koliko poštuje sve žene koje same odgajaju djecu.

"Ja, s obzirom na to da za drugo ne znam, ne vidim neku posebnu težinu… Zapravo, vidim i znam da svakoj samohranoj majci treba dodijeliti pehar, diplomu i plaću od 5.000 eura. Samohrane majke trebale bi biti bogom dane osobe", rekla je.

Dodala je i kako ne bi voljela da njezin sin jednoga dana krene njezinim stopama i bavi se pjevanjem, ali bi voljela da ima osnovno znanje o glazbi.

"Mislim da se ta ljubav iz dana u dan, iz tjedna u tjedan razvija. Kako je on sve veći, tako se ta ljubav umnožava. Tek tada shvatimo koliko je to najvažnija uloga u našem životu i nešto bez čega više ne možemo", zaključila je Marija.

