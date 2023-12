Marija Šerifović, poznata pjevačica, postala je majka. Radosnu vijest podijelila je na svom Instagram profilu, objavivši da je dobila sina.

"Ljubav je došla. Nebo je osvijetlila najljepša zvijezda mog života. Rodio se Mario. Neka te, sine, život vodi stazama svojim najljepšim, a ja te svojom ljubavlju čuvam od tuge i od ljudi", napisala je Marija uz fotografiju svog djeteta.

"Hvala svima što šalju ljubav i neka tiho i toplo bude sve ono što dolazi od vas ka njemu", dodala je.

Mediji iz Srbije izvještavaju da je Marija dobila sina putem surogat majke i da je dječak rođen početkom prosinca.

Foto: Antonio Ahel/Pixsell Foto: Antonio Ahel/Pixsell Marija Šerifović

"Jako je intimno to pitanje, pogotovo u ovom trenutku i ovom slučaju. Nisam promijenila to mišljenje i radujem se tom trenutku koji se vjerojatno i bliži. Generalno sve što ima veze s djetetom je ozbiljna stvar i oko toga nema šale. Kod mene će se to veoma planirano desiti, kada budem bila spremna da suštinu svog života podredim Šerifoviću junioru. Znam koje će ime biti, ali ne mogu reći", rekla je Šerifović u prošlogodišnjem intervjuu.

