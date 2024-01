Srpska pjevačica Marija Šerifović (39) nedavno je dobila sina Marija putem surogat majke i od tada često objavljuje zgode s njim. Tako je i sada objavila video koji je rastopio mnoga srca.

Stoji ispred ogledala dok svog sičića drži u naručju i pleše s njim na Foreignerovu pjesmu "I Want To Know What Love Is", a oko njih postavila je efekt zvjezdica.

"Moj prvi ples", napisala je Marija u opisu objave.

Tim videom raznježila je brojne fanove.

"O bože rasplakala si me", "Koliko ste slatki,samo vi plešite", "Šećera dva", "Aiiii pa nema ljepšeg prizora i nema jače ljubavi", pisali su joj u komentarima.

Kakva joj je bila 2023.

Podsjetimo, Marija se nedavno oglasila na Instagram profilu te otkrila kakva joj je bila 2023. godina.

"Ja ne znam kako i odakle početi. Kako napisati rekapitulaciju ovakve godine… Koncerti, album, spotovi, putovanja u Ameriku, Zvezde Granda, privatan život… I na sve to nevjerojatna količina brige! Tako da sada i na izmaku ove 2023. mogu reći: 'Bože, hvala ti. Hvala ti na ovim malenim rukicama", započela je Marija.

"Jedan zaista vidi sve i vjerujte mi, svakome od nas sve dođe po zasluzi. Tek sada, tek danas kada imam 39 godina mogu sebi reći da su mi i srce i duša u potpunom spokoju jer je konačno sve došlo na svoje mjesto", napisala je tada.

