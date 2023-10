Srpska pjevačica Aleksandra Prijović rasprodala je u rekordnom roku čak četiri zagrebačke arene, što je pozicionira na sam vrh domaće glazbene scene.

Mišljenja o njezinoj glazbi su podijeljena, a povodom toga se oglasila i njezina kolegica, pjevačica Marija Šerifović.

Marija je izrazila svoje mišljenje o tome kako neki pjevači, pa čak i obožavatelji glazbe, negativno govore o Aleksandri i osporavaju njezin uspjeh, što smatra nepravednim.

"Moj komentar na to bio bi da smatram da svatko treba nastupati u svakoj državi bez ikakvih problema. Ako naš posao ne povezuje, ne znam tko će to učiniti. Imamo primjer s mojom pjesmom koja je bila prva na trendingu u Hrvatskoj, već u prvom danu i prvih nekoliko sati. Sada, ono što smeta našim susjedima jest da se radi o izvođačima narodne glazbe. Da se to dogodilo nekom pop izvođaču, to vjerojatno ne bi bio problem, ali narodnjaci im stvaraju neku vrstu nelagode. Ono što mogu reći je da je Aleksandra to zaslužila svojim radom, a ljudi to žele slušati, a protiv ljudske volje se ne može. Dakle, mi ili bilo tko drugi možemo prigovarati, ali ne možemo se suprotstaviti volji ljudi", objasnila je Marija Šerifović.

Kako je dalje istaknula, ona sama nije imala takvih problema u Zagrebu, gdje su prepoznali i prihvatili njezinu glazbu. Marija Aleksandrinu situaciju pripisuje njezinom glazbenom žanru koji, prema njezinom mišljenju, u Hrvatskoj nije dovoljno prihvaćen.

Kurir izvještava da osim hrvatske publike, ni hrvatski izvođači niti kritičari nisu bili previše blagonakloni prema Aleksandrinu uspjehu. Mnogi od njih, kako navode, nisu znali tko je ona niti što izvodi na sceni.

"Iskreno, jučer su moj otac i brat spomenuli Aleksandru Prijović, već treću zagrebačku Arenu koju je rasprodala, i tada sam u osnovi prvi put čuo za nju. Možda nisam najbolji primjer jer općenito ne pratim tu glazbenu scenu. Sada sam odlučio poslušati neku baladu koja bi bila prilično dobra prema balkanskim standardima, ali zatim je krenulo s turbo folk pjevanjem, pa sam isključio. Nikada nisam razumio što ljude privlači kod takvog načina pjevanja, ali očigledno sam u manjini jer mi 99% toga danas nije jasno, osobito kod nas", izjavio je Dino Jelusić, jedan od najboljih vokala u Hrvatskoj, povodom objave njezinog trećeg koncerta.