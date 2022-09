Srpska pjevačica Marija Šerifović nedavno se našla u centru skandala. Naime, nedavno je na Twitteru procurila snimka na kojoj srpska pjevačica nasred ceste urliče i psuje, a zatim ulazi u parkirani automobil i glasno vrišti.

Marija je nakon sporne snimke poručila: "Iako to nikoga ne treba brinuti, dobila sam privatno lošu informaciju. Jedino kome se trebam ispričati je moj automobil i ako sam nekoga probudila", rekla je pjevačica za srpske medije.

Srpski mediji navode kako je snimka na kojoj je zabilježen incident s pjevačicom nastala u noći s 8. na 9. kolovoza, a nastup u Zrenjaninu Marija je održala nekoliko dana kasnije te je na njemu pokazala da ima ruku u gipsu. Tad je za medije izjavila kako se ozlijedila pomažući majci.

Uskoro su počele šuškati glasine o tome kako se pjevačica derala na mladu pjevačicu Džejlu Ramović koja je prije nekoliko godina pobijedila u glazbenom showu "Zvijeze Granda" pod Marijinim mentorstvom.

Navodno je među njima postojalo nešto više od prijateljstva.

"Do sukoba je došlo zbog klasične ljubomore. Marija je bila s prijateljicom i partnericom u svom automobilu. Sve je bilo u redu do trenutka kada je partnerica priznala prevaru. Tada je Šerifović poludjela. Izgubila je kontrolu, zaustavila je vozilo da ne bi napravila prometnu nesreću i počela histerizirati", pisali su srpski mediji.

Sinoć se Marija oglasila na svom Instagram profilu i putem Instagram Storyja uputila nekoliko komentara.

"Shvatila sam da nemam više živaca za ovaj narod koji želi ovaj high style, luxury life, svi žele da se vidi što više, što bolje, da sve pršti na sve strane, a nitko nema dinara. Što je to? Ustvari, jednostavno je, to su samo kompleksi", rekla je pjevačica pa nastavila.

"Zaključila sam još nešto, a to je da u 'Zvezdama Granda' ja umirem s onom djecom trudeći se da budu što bolji ljudi, pjevači, izvođači i interpretatori, a onda se to takmičenje završi i onda dok gledaš njihove postupke, onako kako vrijeme teče, ti ustvari primijetiš da je to bilo samo gubljenje vremena. Naravno, čast izuzecima koji su ultra rijetki. Istovremeno, to je vjerojatno zato što nitko nema ideju, nitko nema mozak, nitko ne želi nešto veliko, nitko ne mašta i ne vidi sebe negdje. Ok, razumijem i da se mora živjeti i točiti gorivo, kupovati pelene, sve to razumijem, ali ako već vidiš da imaš predispoziciju da budeš nešto veće nego što ti ovaj trenutak pruža pa valjda ćeš napraviti sve na ovom svijetu… Ne znam", zaključila je pjevačica.