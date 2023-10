Pjevačica Marija Husar Rimac (48) na Instagramu podijelila je fotografiju noge u gipsu te objasnila pratiteljima o kakvom je prijelomu riječ.

"Zahvalna sam na prijelomu samo metatarzalnih kostiju i da operacija nije potrebna. Zahvala sam što sam u svemu što se događa morala malo stati na loptu. Zahvalna sam što mi je sestrica Ivana skuhala za cijeli tjedan. I to je uvijek zabavno, pogotovo mojoj djeci jer teta radi najbolje palačinke", napisala je Husar, koja je rekla i kako je njezini ukućani zezaju.

"I naravno, da me moji zezaju (čitaj Ivan) i pjevaju: 'Slomila je nogu pa se moli Bogu'", napisala je Husar, a brojni prijatelji su joj u komentarima poželjeli brz oporavak.

"A joj. Baš nam je žao to čuti! Želimo Vam brz oporavak i kvalitetan odmor", "Čuvaj se", "Želim ti brzi oporavak, ništa bez tetke, grlim vas i svim srcem blagoslivljam", bili su neki od komentara.

Trudna u 46.-toj godini

Podsjetimo, Marija je u braku s Vjekoslavom Rimcem od 2009. godine, a prije nekoliko godina je oduševila mnoge informacijom da je trudna u 46. godini.

"Niko nam se dogodio nakon 11 godina braka tako da, evo, imala s 45 godina onda, taman sam navršila i već sam mislila, OK, to je to, gotovo, Ivan ostaje jedinac i s tim sam zadovoljna, porazgovarala sam s dragim Bogom i rekla sam - i na tome ti puno hvala, valjda tako treba biti, to prihvaćam. I baš u tom trenutku kad čovjek sve nekako prihvati i otpusti, onda sam saznala da sam u drugom stanju", rekla je Marija tada.

