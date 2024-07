Bivša natjecateljica pete sezone "Života na vagi" Marica Korolija u showu je izgubila impresivnih 50 kilograma, a nakon izlaska iz "Života na vagi" nastavila je s treninzima i uravnoteženom prehranom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U travnju ove godine Marica je proslavila 36. rođendan. Na društvenoj mreži redovito dijeli trenutke iz privatnog života, uživa u prirodi i druženju s obitelji i prijateljima. Često progovara o svom životu i dijeli duhovne citate.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Promijenio mi se pojam luksuza. Sad je to samo malo mira i tišine. I pogled na more. Jednostavni ljudi. Spokojan život bez žurbe. I imati vremena za dugačke kave. Što god se dogodilo navući osmijeh na lice i krenuti ispočetka. Prošao sam ja svoje tuge i razočarenja, udarce i podmetanja, ali sam navikao gledati iza njih. Iznad njih. Navikao sam okrenuti leđa onome što me se ne tiče. I biti tamo gdje se život živi s puno iskrenosti i osjećaja… M. Žuvela'', napisala je nedavno na Instagramu.

Redovito trenira

"Marice, gledala sam 'Život na vagi' kad ste sudjelovali'. Jedna draga i jednostavna osoba. Želim Vam puno zdravlja i uspjeha u životu'', napisala joj je jedna obožavateljica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, Marica je ranije za RTL.hr otkrila kako ima razdoblja kada trenira i do pet puta tjedno. No, ipak ljeti smanjuje svoje fizičke aktivnosti.

''Neću više toliko trenirati što se tiče tih grupnih treninga i više ću raditi te neke stvari izvan kuće jer volim boraviti u prirodi", ispričala je ranije Marica za RTL.hr. Ono što joj posebno nedostaje iz showa je izolacija. ''Stvarni život je prestresan te i dalje jako puno radim. Trudim se, ali život me nekad uhvati u tu kolotečinu'', rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Počinje nova sezona "Života na vagi": Prvi put na novoj lokaciji