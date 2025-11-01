Mariah Carey objavila video, a internet eksplodirao od oduševljenja: 'Vrijeme je'

Tek što je završio Halloween, Mariah Carey (56) ponovno je pokazala tko vlada zimskim periodom. Na svojim društvenim mrežama objavila je novi video u suradnji s brendom Sephora pod nazivom “It’s time”, čime je službeno proglasila početak blagdanske sezone odnosno, kako njeni obožavatelji vole reći, početak “Marijinog doba”.

“Vrijeme je”, kratko je napisala u opisu objave na Instagramu, a internet je eksplodirao od oduševljenja.

Objava koja je srušila internet

Komentari fanova nizali su se brzinom svjetlosti:

“Kraljica je proglasila da JE VRIJEMEEEEE!”, “Cijelu godinu sam čekala na ovo!”, “Sretan Božić, Mimi!”, pisali su obožavatelji iz cijelog svijeta. Među komentarima se javio i glumac Billy Eichner (46), koji joj se našalio u stilu: “Znao sam da ćeš nas opet sve očarati!”

Božićni duh i glamur

Mariah se u videospotu pojavljuje u svom prepoznatljivom, glamuroznom izdanju - u blještavim haljinama, okružena pahuljama, vilenjacima i smijehom. Njezin vječni hit “All I Want for Christmas Is You” već je ponovno počeo osvajati top-ljestvice, a božićna groznica službeno je počela.

